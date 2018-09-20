从“啥是佩奇”盼乡村振兴（河洛观潮）

最近，一部5分多钟的短片《啥是佩奇》在网上热传。短片讲述了一个大山里的爷爷为城里的小孙子“寻找佩奇”的故事，短片最后爷爷拿出用鼓风机改造的“小猪佩奇”，不少人在“看完哭了又笑了”中感悟到亲情的珍贵，还有不少人表示从中看到了“城市与乡村最真实的距离”。

最近，一部5分多钟的短片《啥是佩奇》在网上热传。短片讲述了一个大山里的爷爷为城里的小孙子“寻找佩奇”的故事，短片最后爷爷拿出用鼓风机改造的“小猪佩奇”，不少人在“看完哭了又笑了”中感悟到亲情的珍贵，还有不少人表示从中看到了“城市与乡村最真实的距离”。

城乡二元结构问题，每每能触动国人神经。尽管《啥是佩奇》里对乡村有明显的刻板印象和艺术夸张，一些细节经不起推敲，比如现如今农村信号不至于那么差、智能手机也很普及，搞清楚“啥是佩奇”大可不必那么费劲，但现实的城乡鸿沟就摆在那里，智能手机并不能填平它，说是“城里人对乡村的想象”也不能填平它。

具体到洛阳，城乡二元结构矛盾依然突出。目前，全市城镇居民人均可支配收入是农民的2.6倍，高于全省平均水平。特别是农村产业发展、基础设施、公共服务比较滞后，城乡发展差距较大。全市常住人口城镇化率虽然达到56.2%，但仍有300多万农村人口；即使城镇化率提高到70%，也还有200多万农村人口。

要解决城乡二元结构问题，必须把乡村振兴战略实施好。这是党的十九大提出的一项重大战略，是关系决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务。我们要加深对乡村振兴战略的理解，深刻认识其重要性和必要性，充分用好这一“新时代‘三农’工作总抓手”，切实促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。正如习近平总书记在中共中央政治局第八次集体学习时强调的那样，“40年前，我们通过农村改革拉开了改革开放大幕。40年后的今天，我们应该通过振兴乡村，开启城乡融合发展和现代化建设新局面”。

毫无疑问，这是一篇大文章，其意义之重大深远，绝不是一部爆款短片的流量所能承载的。城乡二元发展曾经历了很长的历史周期，这也注定城乡融合发展不是眼前工程、应急工程，尤其“在我们这样一个拥有13亿多人口的大国，实现乡村振兴是前无古人、后无来者的伟大创举，没有现成的、可照抄照搬的经验”，这就格外需要历史的耐心和战略的定力。

在国家顶层设计层面，已经确定了分“三步走”实施乡村振兴战略的时间表、任务书，而洛阳要探索走出一条把强县与富民统一起来、改革和发展结合起来、城镇和乡村贯通起来，具有洛阳山地丘陵特色的乡村振兴之路。从现在起，到乡村全面振兴的2050年，还有31年的时间留给我们“咬定目标使劲干”。期盼到那时，我们来“乡”会，所看到的是“农业强、农村美、农民富全面实现”的一派红火景象，而“啥是佩奇”早就不是个问题。(邓德洪)