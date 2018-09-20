孟津陆村社区：一面排鼓的“五年计划”

23日清晨，冬日阳光穿过树梢，洒在孟津县会盟镇陆村社区幼儿园院内。近80名擂鼓手身着盛装，排列整齐。赵地排鼓社社长马书源鼓槌一挥，鼓声、铜锣声如春雷般响起，回荡在黄河岸边的古津大地。

赵地排鼓表演

23日清晨，冬日阳光穿过树梢，洒在孟津县会盟镇陆村社区幼儿园院内。近80名擂鼓手身着盛装，排列整齐。赵地排鼓社社长马书源鼓槌一挥，鼓声、铜锣声如春雷般响起，回荡在黄河岸边的古津大地。

这些擂鼓手，既有爷孙档、夫妻档、母女档，也有姐妹档、兄弟档；既有耄耋老翁，也有十来岁的学生娃娃。大圆阵、方阵、梅花阵等各种阵形不停变换，个个精神抖擞，神采奕奕。

休息间隙，马书源介绍，赵地排鼓有300多年历史，有歇拍鼓和交槌鼓两种。歇拍鼓，也叫路鼓，是挎鼓，排鼓队边行进、边演奏；交槌鼓，有单交、双交、二回云槌等，如雄狮怒吼，悦耳动听，震天动地，与大理王舞狮队齐名。

“二十世纪八十年代，赵地排鼓可红火了，擂鼓手最多时有200人，阵容庞大，经常参加孟津县举办的各种文艺演出。”马书源说，这些年，排鼓队青黄不接，这一传统技艺面临失传。

2017年冬季，为重振赵地排鼓雄风，陆村社区启动了一面排鼓的“五年计划”：一年抢救保护，二年改变现状，三年叫响品牌，四至五年重新振兴。这一任务，落在了陆村社区党支部委员马志强肩上。

目标明确，说干就干。

成立新一届赵地排鼓社领导班子，明确职责和义务；组织老擂鼓手抢救挖掘整理鼓谱，并补充完善，编印《赵地村排鼓》，结束鼓谱口口相传的历史；筹措资金5万多元，购置特大鼓一面、中型排鼓50多面，更新铜器铙锣镲54副、表演服装200套……

“万事俱备，只等擂鼓手。”马志强说，排鼓社邀请村里70岁以上鼓艺精湛的老鼓手当老师，手把手培训年轻擂鼓手。

没有场地，排鼓爱好者马洪留、孟跃彩夫妇腾出家里近百平方米的空地，无偿给培训班使用。从2017年冬季至今，3期培训班共培养新擂鼓手70名，其中儿童12名。

年过七旬的马高生是村里有名的擂鼓手，从二十世纪七八十年代至今，他参加过的大型表演不计其数。在他的熏陶下，其闺女马晓红成了新一代擂鼓手的主力，10岁的小孙女马依彤也成了小擂鼓手。

眼下，社区汇报演出后，排鼓社正在加紧排练，准备参加会盟镇、孟津县举办的新年及元宵节文艺会演。

陆村社区党支部书记马建华高兴地说：“现在装备有了，人也有了，下一步要在传承的基础上，编排新节目，让赵地排鼓响彻河洛大地。”（洛阳日报记者 常书香 通讯员 郑战波 马绍磊 文/图）