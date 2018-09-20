孟津一酒店服务员拾金不昧 捡到金手镯物归原主

昨日，记者听说一件拾金不昧的好事：一名酒店服务员打扫卫生时发现一只金手镯，立刻上交，最终酒店联系上失主，手镯物归原主。

昨日，记者听说一件拾金不昧的好事：一名酒店服务员打扫卫生时发现一只金手镯，立刻上交，最终酒店联系上失主，手镯物归原主。

22日中午，在孟津县万豪大酒店门口，失主王晓娜和其未婚夫将一面写着“拾金不昧品德高尚”的锦旗，送到该酒店服务员闫灵芝手中。

闫灵芝家住孟津县城关镇桐树凹村，在该酒店做服务员已经3年。21日中午，她在打扫卫生时从桌下扫出一个首饰盒。

“我打开一看，是一只金手镯，还沉甸甸的，我心想这肯定是谁家办喜事儿用的，丢了多不好，就赶紧交到吧台让他们联系失主。”闫灵芝说。

通过订餐预留的电话，该酒店工作人员联系上了失主王晓娜家人，此时他们还不知道自己丢了东西。随后，王晓娜匆匆赶到，她说，当天是她订婚的日子，这手镯是未婚夫送的订婚礼物，价值1万余元，幸好手镯失而复得，要不俩人心里该多别扭。

“等我在咱酒店结婚时，一定好好敬您一杯酒。”王晓娜挽着闫灵芝的胳膊说。

为了表彰员工拾金不昧的行为，该酒店给予闫灵芝200元的现金奖励。（洛阳晚报记者 王妍 实习生 刘晓改 通讯员 吕晓鹏）