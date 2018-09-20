洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刘宛康深入孟津县实地调研督导
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-22 08:42

　　昨日上午，市长、市环境保护督察整改工作领导小组组长刘宛康带领市直有关单位主要负责同志，深入孟津县实地调研督导中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改落实工作。

　　刘宛康一行首先来到孟津黄河湿地国家级自然保护区现场办公，详细了解黄河湿地保护区非法采砂治理、违规项目整治和生态修复情况。在随后召开的座谈会上，刘宛康听取了孟津县关于黄河湿地自然保护区、洛阳洛钢集团钢铁有限公司、洛阳榕拓焦化有限责任公司等3起中央环保督察“回头看”交办重点案件整改落实情况汇报，以及市生态环境、林业、农业、河务、市场监管等部门关于下一步整改工作的具体建议。

　　刘宛康在讲话中指出，加强生态环境保护是党中央加快推进生态文明建设的大政方针。各级各部门要切实增强生态环境保护的政治责任，按照中央环保督察“回头看”提出的整改要求，聚焦问题摸清底数，吃透政策综合施策，依法依规全面整改，坚决打好污染防治攻坚战。首先，底数现状要摸清，梳理来龙去脉，查明问题原因，吃准政策要求，真正拿出切实可行的解决对策。其次，整改态度要坚决，不回避矛盾、不遮掩问题，持续发力毫不含糊地抓好整改，对能立即解决的要迅速行动、立行立改，对需长期治理和逐步解决的要建立台账、明确目标。第三，沟通对接要积极，针对整改落实中存在的关键问题、难点问题要加强与上级部门、行业专家等沟通对接，有针对性地加以突破，确保不折不扣完成整改落实的政治任务，全面提升环境保护和生态文明建设水平。

　　副市长侯占国参加活动。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·快过年了，请不要喂孩子吃这些食物，一口都不行！
  • ·从什么时候开始，你发现自己的皮肤变老了?
  • ·为什么牙齿总是白天不痛，晚上痛？
    		•
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
        水席是地道的洛阳美食，而作为水席热菜“四镇桌”之一的腐乳肉深受食客欢迎，春节期间的餐桌上，怎能少了它。
  • ·双休日到新安逛逛吧
  • ·赶会：超市里没的，这儿能找到
  • ·60岁的他每周和大山亲密约会
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁盾构施工首次成功完成穿河作业
  • 绘就“诗和远方” 洛城再添美景
  • 泪目！洛阳小学生满分作文：爸爸，只...
  • 古今交相辉映 洛城年味渐浓
  • 洛阳：水天一色
  • 洛阳夜空现“超级月亮”
  • 洛阳希望桥突发大火？消防部门：桥下...
  • 洛阳钟鼎青铜艺术博物馆
  • 洛阳召开双拥工作座谈会 李亚出席并讲话
  • 刘宛康深入孟津县实地调研督导
    		•
    百姓呼声
    洛阳市教育局直属幼儿园有三所，分别是这些
    申请办理摩托车驾驶证需要准备什么材料
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    武则天儿媳妇墓中壁画 ...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    冬日西苑随拍

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605