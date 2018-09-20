刘宛康深入孟津县实地调研督导

昨日上午，市长、市环境保护督察整改工作领导小组组长刘宛康带领市直有关单位主要负责同志，深入孟津县实地调研督导中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改落实工作。

昨日上午，市长、市环境保护督察整改工作领导小组组长刘宛康带领市直有关单位主要负责同志，深入孟津县实地调研督导中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改落实工作。

刘宛康一行首先来到孟津黄河湿地国家级自然保护区现场办公，详细了解黄河湿地保护区非法采砂治理、违规项目整治和生态修复情况。在随后召开的座谈会上，刘宛康听取了孟津县关于黄河湿地自然保护区、洛阳洛钢集团钢铁有限公司、洛阳榕拓焦化有限责任公司等3起中央环保督察“回头看”交办重点案件整改落实情况汇报，以及市生态环境、林业、农业、河务、市场监管等部门关于下一步整改工作的具体建议。

刘宛康在讲话中指出，加强生态环境保护是党中央加快推进生态文明建设的大政方针。各级各部门要切实增强生态环境保护的政治责任，按照中央环保督察“回头看”提出的整改要求，聚焦问题摸清底数，吃透政策综合施策，依法依规全面整改，坚决打好污染防治攻坚战。首先，底数现状要摸清，梳理来龙去脉，查明问题原因，吃准政策要求，真正拿出切实可行的解决对策。其次，整改态度要坚决，不回避矛盾、不遮掩问题，持续发力毫不含糊地抓好整改，对能立即解决的要迅速行动、立行立改，对需长期治理和逐步解决的要建立台账、明确目标。第三，沟通对接要积极，针对整改落实中存在的关键问题、难点问题要加强与上级部门、行业专家等沟通对接，有针对性地加以突破，确保不折不扣完成整改落实的政治任务，全面提升环境保护和生态文明建设水平。

副市长侯占国参加活动。（洛阳日报记者 白云飞）