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孟津县会盟镇开展“集体找榜样”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-22 09:08

　　身边的榜样，是最好的学习标杆。前不久，孟津县会盟镇开展了一次“集体找榜样”活动——“亮绝活、展技能、‘三新’讲习大比拼”决赛。

　　当天8时30分，比赛开始，座无虚席的会盟镇政府机关党支部“三新”讲习所立即安静下来。台上，从该镇23所“三新”讲习所选拔出的12名选手纷纷登台亮绝活、展技能，围绕党的创新理论讲思想、围绕惠民富民讲政策、围绕创业发展讲思路、围绕身边模范讲表率、围绕特色讲种植……台下，该镇及其各村的200余名党员干部屏住呼吸、用心聆听。

　　向上向善的传统文化，易学管用的种植实用技术，通俗易懂的乡村振兴战略，孝老爱亲的文明乡风……3个小时的比拼很快过去，选手的讲习毫不藏私，听众听得津津有味，听到精彩处，还在笔记本上写写画画，并报以热烈掌声。

　　“李庄村党支部‘三新’讲习所梁润霞分享的‘李顺堂的故事’让我感动。”孟津县会盟镇油坊村的74岁老党员张留定说，作为一名有34年党龄的老党员，他要像李顺堂看齐，继续发挥模范带头作用，服务群众。

　　去年6月28日，一场大雨后，李庄村滩区的水渠被杂物堵塞，影响田间排水。68岁的李顺堂发现后，下到齐腰深的水渠中，将又脏又臭的杂物一点一点清理上来。他说：“我是党支部书记，困难面前，就应该冲在前！”

　　“他利用村里以前无人问津的荒山，因地制宜种植花椒，不仅充分利用了资源，还带动了村民致富。”吕村党支部书记吕铁铃对台荫村党支部“三新”讲习所李坤明分享的特色农业发展思路感触颇深。他说，这次活动让他受益良多，也拓展了工作思路。

　　“‘三新’讲习所就是一所移动的大课堂，既讲出了榜样，让学习成为自觉，又强化了基层党支部战斗堡垒作用，增强了广大群众的致富信心。”会盟镇党委委员、组织委员朱晓玲说，“三新”讲习让该镇各村形成了你追我赶奔小康的良好氛围。

　　比赛一结束，吕铁铃急忙起身，准备去找刚刚获得“优秀讲师”称号的李坤明讨教……（洛阳日报记者 申利超 通讯员 郭宇蒙）
[ 责任编辑：席倩倩]
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