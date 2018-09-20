洛阳北控水务集团新区热力分公司接受评议

供暖管道出问题，造成业主财产损失，热力公司是否承担赔偿责任？温度上不去，费用还超额，问题出在哪儿？如何理解“按照实际供热天数”缴纳暖气费用？……近日，《公共服务大家评》专题电视节目继续播出，洛阳北控水务集团新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)接受评议。该公司负责人表示，虚心接受评议，努力整改问题。

供暖管道出问题，造成业主财产损失，热力公司是否承担赔偿责任？温度上不去，费用还超额，问题出在哪儿？如何理解“按照实际供热天数”缴纳暖气费用？……近日，《公共服务大家评》专题电视节目继续播出，洛阳北控水务集团新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)接受评议。该公司负责人表示，虚心接受评议，努力整改问题。

“供暖小管家”不能只会开阀门、清滤网

2018年11月15日，绿都塞纳春天小区作为新区热力分公司的直供小区如期供暖。然而，经过几天的运行，居民李女士家中暖气依然不热，于是她向负责该小区供暖的工作人员反映。李女士说，工作人员维修后，情况没有得到改善。又过了两天，她再次打电话反映，对方就显得不耐烦了。保利香槟国际小区一名居民也反映，家里暖气不热，给维修师傅打电话，对方竟然要其开车去接，否则就不来维修。

新区热力分公司副经理武笑峰说，公司推出了“供暖小管家”服务，要求负责人在小区公布电话并加入业主微信群，便于更好地为业主服务。出现这样的问题，说明公司的工作还存在漏洞。

评议嘉宾徐业尧说：“‘小管家’要管事，不能只会开阀门、清滤网。”

武笑峰说，公司在招聘短时员工后，虽然对其进行过相应培训，但仍存在技术水平和个人素质不高的情况。公司将继续加强培训和教育，为居民提供更好的服务。

管道爆裂被水淹，赔偿有点儿慢

2018年11月13日，家住宝龙城市广场B座的田女士发现家中暖气漏水，急忙告知物业公司，由物业公司通知新区热力分公司进行了维修。然而，没过几天，她家再次出现漏水现象，这次漏水量很少，她并没有在意。11月19日，她家第三次出现漏水现象，造成地板鼓包、起皮。经过多次投诉，新区热力分公司终于对管道进行了维修，但赔偿一拖再拖。

在节目现场，主持人透露，1月16日傍晚，新区热力分公司主动联系田女士并进行了赔偿。

新区热力分公司经理王建国说，该小区是刚刚从物业公司移交给热力公司直管的，在供暖设施改造过程中，出现了沟通不畅及责任划分不明等问题，所以处理得慢了一些，向田女士表示歉意。

电话投诉多次，问题一直存在

2018年12月9日，盛世新天地小区部分业主反映，家中暖气不热。张先生作为业主代表多次拨打新区热力分公司的客服电话进行投诉，但问题一直没能得到解决。

新区热力分公司副经理朱新伟表示，盛世新天地小区建成后的首个采暖季是由物业公司管理的，之后转为新区热力分公司直管。该小区用户的采暖设施是由开发商统一设计安装的地暖，从近两年的情况来看，采暖效果还是不错的，业主反映的问题应属于个例。公司将及时与这些反映问题的业主取得联系，对室内的采暖设施进行检查，对室外的供暖设施也进行一次全方位的排查，尽快解决这些问题。

如何收费更合理

2018年12月9日，市民王女士通过新区热力分公司的热线电话报停家中的暖气，但对方表示，哪怕只使用一周，也要缴纳整个供暖季的费用。王女士认为，若不报停，既存在安全隐患，也是一种资源浪费，热力公司完全可以根据用户的实际需要，按照实际使用天数，采用多退少补的方式来收取费用。

新区热力分公司市场部部长陈翔表示，按照我市的有关规定，“对不具备分户用热计量条件的，应当按照供热面积和实际供热天数收费”。这一规定很明确地指出，暖气费用是按照“实际供热天数”收取的，而不是“实际用热天数”，所以这种情况还是应该缴纳整个采暖季的费用。（洛阳日报记者 李三旺）