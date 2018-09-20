洛阳各县区空气质量排名情况出炉 空气质量最好的地方在这儿

今天上午9时，洛阳市人民政府新闻办公室在洛阳市新闻发布厅，召开2018年全年环境污染防治攻坚战新闻发布会。洛报融媒记者李三旺在发布会现场，全程为广大市民播报新闻发布会情况。 >>>各县(市)区空气质量排名情况出炉 发布人：市环境污染防治攻坚办常务副主任、市生态环境局局长杨晓阳 2018年，城市区空气质量综合指数由好到差依次为：龙门园区、伊滨区、吉利区、高新区、洛龙区、瀍河区、涧西区、老城区、西工区； PM10浓度由好到差依次为：龙门园区、吉利区、洛龙区、瀍河区、伊滨区、高新区、老城区、西工区； PM2.5浓度由好到差依次为：伊滨区、吉利区、高新区、瀍河区、西工区、龙门园区、老城区、洛龙区、涧西区； 优良天数由多到少依次为：龙门园区、伊滨区、瀍河区、吉利区、高新区、西工区、洛龙区、涧西区、老城区。 9县(市)空气质量综合指数由好到差依次为：栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县、宜阳县、孟津县、伊川县、偃师市、新安县； PM10由好到差依次为：栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县、孟津县、宜阳县、新安县、偃师市、伊川县； PM2.5浓度由好到差依次为：栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、孟津县、伊川县、新安县、偃师市。 优良天数由多到少依次为：栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、新安县、伊川县、孟津县、偃师市。