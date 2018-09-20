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洛阳：文旅融合，共生共荣描绘诗和远方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-21 08:51

　　洛阳城市会客厅内的“洛阳礼物”体验店

　　12日，“春满中原·老家河南”主题系列活动在郑州启动，洛阳旅发集团旗下的“洛阳礼物”文创产品受邀参展，以洛阳博物馆镇馆之宝为依托研发的“博物馆之都”系列文创产品，卖得很火。

　　文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。文化与旅游相辅相成，共生共荣。

　　市委十一届九次全体(扩大)会议强调，今年，我市将聚焦提升文化软实力，加快建设国际文化旅游名城，传承保护历史文化遗产，打造“博物馆之都”，推动文旅融合发展，描绘“诗和远方”。

　　应天门遗址保护展示工程

　　1  隋唐洛阳城“款款”走来

　　“应天门好气派！”近日，钟情于人文历史游的郑州游客吴海云，从隋唐洛阳城天堂明堂景区出来，看到宏伟壮丽的应天门遗址保护展示工程，由衷地感叹。

　　看着“应天门”一天天在改变，家住周公路的李先生开心地说：“应天门建好后，隋唐洛阳城会更有看头。”

　　作为隋唐洛阳城国家历史文化公园建设项目的一部分，应天门遗址保护展示工程主体结构完工，屋面铜装饰和青石浮雕安装完毕，遗址层揭露展示正在进行。

　　该工程往北，九洲池遗址保护展示工程一期正进行环境艺术提升；穿过洛河向南，“两坊一街”保护展示工程(一期)，已进入最后收尾阶段，南城墙遗址保护展示工程(一期)全面开工。

　　市委十一届九次全体(扩大)会议提出，今年，我市将主动融入国家“大运河文化带”战略，大力推进隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，确保九洲池遗址保护展示工程一期牡丹文化节前对外开放，实施天街北延和里坊区环境整治，启动东城墙遗址保护展示工程前期工作。

　　这些工程的实施，为建设国际文化旅游名城提供了有力支撑。隋唐洛阳城“款款”向我们走来，古都洛阳也将越来越有“看头”。

　　游客在洛阳博物馆参观

　　2  “博物馆之都”呼之欲出

　　来洛阳，不看博物馆是一大遗憾。每逢节假日，我市各大博物馆工作人员会迎来最忙碌的时刻。

　　依托近42万件(套)文物资源，我市博物馆建设出现“井喷”。全市经省文物局备案的各类博物馆、纪念馆达69家，藏品多样，个性鲜明，种类齐全，可满足各类文物爱好者的参观需求。

　　目前，二里头遗址博物馆建筑主体结构全部完工，装饰装修、安装及智能化施工紧锣密鼓进行；洛阳契约文书博物馆建成开放；洛阳古代艺术博物馆古代壁画保护研究中心正进行内部装修；隋唐大运河博物馆确定规划选址，概念性设计方案编制完成；班超纪念馆正规划选址……“博物馆之都”建设步伐铿锵有力。

　　去年，“天下无双品，人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”“丝路幻彩——洛阳博物馆藏唐三彩精品展”等30余个临时展览，让中外游客领略到博大精深的河洛文化，好评如潮。

　　今年，我市将加快推进“博物馆之都”建设，确保隋唐大运河博物馆上半年开工，二里头遗址博物馆10月对外开放，班超纪念馆、体育博物馆等年内建成开放。一个个项目的加快推进，让“博物馆之都”呼之欲出，成为古都的文化新地标。

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[ 责任编辑：张惟一]
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