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李亚在调研城市集中供热工作时强调：服务保障好“最后一公里” 让人民群众既暖身又暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-20 08:59

　　昨日下午，市委书记李亚深入热力企业、老旧小区调研城市集中供热工作。他强调，要牢固树立以人民为中心的发展思想，服务保障好供热工作“最后一公里”，让人民群众既暖身又暖心。

　　近年，我市大力发展城市集中供热事业。今年，中心城区新增83个供热小区，新增供热面积743万平方米，总供热面积达6273万平方米，集中供热普及率达80.1%，覆盖870余个小区，惠及80多万户居民。

　　李亚一行首先来到洛阳高新热力有限公司指挥调度中心，察看供热设备运转情况，听取全市“引热入洛”、供热运行调度等汇报。“哪些区域是新增面积？供热管网到家入户完成如何？”李亚听得仔细，问得细致。他叮嘱供热企业及相关部门要加强精准调度，坚持服务热线24小时值班，深入开展供热服务进社区、进楼道、进住户活动，做好一家一户设备调试，尤其要抓好今年新增供热小区住户服务工作，着力保障好“最后一公里”。

　　供热质量高与低，群众最有发言权。李亚来到今年新供热的高新区黄河小区、瀍河区机床厂家属院，察看社区热力站建设情况，走进居民家中了解暖气运行情况。李瑾仙、乔建生、陈国柱等居民纷纷表示，供热企业各项服务都很周到，大伙儿再也不用冬天买煤球取暖，十分舒心、十分温暖。李亚十分欣慰，叮嘱有关部门要切实提升服务，及时解决好漏气、漏水等问题，让群众过个暖冬。

　　西工区手表厂家属院，是一处居民自治管理的老旧小区。今年，该小区在几位热心居民的带领下，积极与市热力公司对接申请集中供热，目前各项供热设施已建成投用，由市热力公司统一服务、直管到户。李亚先后来到贾荣增、杨广东家中，一边摸着暖气片一边关切地询问供热情况。两户老人对今年首次用上暖气十分高兴，为市委市政府推进老旧小区集中供热改造的举措点赞。李亚说，党委政府推进集中供热工作，就是要让人民群众既暖身又暖心，只要大伙儿满意，我们就放心了。

　　李亚强调，推进城市集中供热，是关系广大群众温暖过冬的重大民生工程，也是治理大气污染、改善环境质量的有效举措。要加快“引热入洛”各项工程建设进度，明确节点、倒排工期，确保及早全线贯通，惠及更多人民群众。要优化全市供热布局，做到新建小区供热设施同步建成投用，老旧小区逐步完善配套，更好满足群众用热需求。要科学做好冬季“电代煤”“气代煤”工作，因地制宜，不搞一刀切。要认真总结推广好的经验做法，带着感情、带着责任，真正把集中供热这件实事好事办到老百姓心坎上。

　　市委常委、秘书长王敬林参加调研。 （洛阳日报记者 李东慧）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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