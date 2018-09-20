洛阳市委常委班子召开专题民主生活会 李亚主持会议并作总结讲话

按照中央精神和省委要求，17日，市委常委班子召开专题民主生活会，认真学习中共中央办公厅《关于陕西省委、西安市委在秦岭北麓西安境内违建别墅问题上严重违反政治纪律以及开展违建别墅专项整治情况的通报》、省委省政府“两办”关于深入贯彻中办通报精神的通知，听取关于习近平总书记视察指导河南时重要讲话精神贯彻落实、党的十八大以来党和国家领导人批示涉洛问题整改落实、中央巡视交办涉洛案件办理情况的汇报，从市委常委班子和常委同志做起，反躬自省、改进提升，树牢“四个意识”、落实“两个维护”，带动全市上下把政治纪律、政治规矩真正立起来、严起来、执行到位，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作作风，不折不扣贯彻落实好习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署。省委常委、市委书记李亚主持会议并作总结讲话。

按照中央精神和省委要求，17日，市委常委班子召开专题民主生活会，认真学习中共中央办公厅《关于陕西省委、西安市委在秦岭北麓西安境内违建别墅问题上严重违反政治纪律以及开展违建别墅专项整治情况的通报》、省委省政府“两办”关于深入贯彻中办通报精神的通知，听取关于习近平总书记视察指导河南时重要讲话精神贯彻落实、党的十八大以来党和国家领导人批示涉洛问题整改落实、中央巡视交办涉洛案件办理情况的汇报，从市委常委班子和常委同志做起，反躬自省、改进提升，树牢“四个意识”、落实“两个维护”，带动全市上下把政治纪律、政治规矩真正立起来、严起来、执行到位，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作作风，不折不扣贯彻落实好习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署。省委常委、市委书记李亚主持会议并作总结讲话。

会上，李亚代表市委常委班子作对照检查；随后，李亚带头结合近日学习情况、联系思想和工作实际作了发言，开展批评和自我批评。市委常委班子其他成员逐一发言，开展批评和自我批评。大家在发言时自觉把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，深刻反思、深入查摆、深挖根源，达到了预期效果。

会议指出，党中央严肃查处秦岭北麓西安境内违建别墅问题，充分表明了党中央和习近平总书记狠抓党的政治建设、严明党的政治纪律和政治规矩、深入推进全面从严治党的坚定决心，充分表明了狠抓生态环境保护、持之以恒加强生态文明建设的坚决态度，是对各级党组织和广大党员的郑重警示和深刻教育。市委坚决拥护党中央的处理决定，将按照中央、省委要求，深刻吸取教训，认真开展自查自纠，把树牢“四个意识”、落实“两个维护”真正内化于心、外践于行，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署在洛阳落地生根、形成生动实践。

会议强调，要深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题的教训，举一反三、引以为戒，以实际行动践行对党忠诚。要提升政治责任，从政治高度看待习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署，深刻领会其中的政治内涵、政治要求，把抓落实作为政治任务、政治责任，普遍性部署要求要做好“结合”“转化”文章，针对洛阳的具体要求要确保落实落细。要弘扬务实作风，站在讲政治的高度，真抓实做、真督实查，做到情况调查要实、决不文过饰非，剖析根源要实、决不隔靴搔痒，整改落实要实、决不敷衍应付，责任追究要实、决不姑息迁就。要增强能力水平，按照党的十九大提出的全面增强“八种本领”的要求，着力培养专业思维、锤炼专业素养、掌握专业方法，构建与工作相适应的知识体系。要善于破解棘手问题，勇于担当、敢于碰硬、一抓到底，在不断破解矛盾中推动工作，让组织认可、让群众满意。要守好廉洁底线，保持足够的清醒和定力，筑牢拒腐防变的底线。要全面从严治党，扛牢管党治党政治责任，全面抓好党的建设，坚持抓思想从严、抓管党从严、抓执纪从严、抓治吏从严、抓作风从严、抓反腐从严，对管党治党失之于宽松软、造成严重后果的依纪依规从严问责，形成领导有威信、干部有激情、群众有信心的风清气正的政治生态。

相关市领导，各县(市)区党(工)委、市直相关部门主要负责同志等列席会议，省纪委、省委组织部相关负责同志到会指导。（洛阳日报记者 李东慧）

>>>>李亚活动报道集