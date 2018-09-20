省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群副中心城市建设

近日，《河南省商务厅关于支持洛阳市中原城市群副中心城市建设的若干意见》正式出台，提出8个方面的政策支持，其中6个方面支持开放发展，2个方面支持国内贸易发展，助力我市加快构建现代开放体系、现代市场体系，发展更高层次的开放型经济，打造内陆开放新高地。

资料图 记者 徐文波 摄

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继省委、省政府出台文件支持我市加快中原城市群副中心城市建设后，我市又迎来政策利好消息。

近日，《河南省商务厅关于支持洛阳市中原城市群副中心城市建设的若干意见》正式出台，提出8个方面的政策支持，其中6个方面支持开放发展，2个方面支持国内贸易发展，助力我市加快构建现代开放体系、现代市场体系，发展更高层次的开放型经济，打造内陆开放新高地。

加快中原城市群副中心城市建设，是省委、省政府站在加快全省经济社会发展的战略高度作出的重大决策，对于打造带动全省经济发展新的增长极、促进区域协调发展、让中原更加出彩具有十分重要的意义。省商务厅站位全省发展大局，及时出台意见，这为洛阳加快发展带来了重大机遇。

市商务局局长徐林表示，下一步，该局将紧紧抓住省商务厅出台政策机遇，按照加快建设副中心、打造全省增长极和“9+2”工作布局，以加快构建现代开放体系为中心工作强力推进，组织企业扩大“一带一路”经济合作，多措并举扩大进出口规模，着力推进产业精准招商实现新突破，力推国内贸易加快发展，为洛阳经济高质量发展增添新动力。

资料图 记者 徐文波 摄

发展更高层次的开放型经济

1 发力六大领域，助力现代开放体系建设

高水平建设中国(河南)自贸试验区洛阳片区方面

●指导我市大胆创新实践，形成一批洛阳特色创新做法

● 支持洛阳片区融入“一带一路”，扩大双向开放

●支持洛阳片区开展金融创新，建设洛阳有色金属交易中心，发展融资租赁产业

●支持探索“放管服”改革新模式，扩大“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”“一个专网搞服务”的优势

●促进自由贸易试验区和自主创新示范区两区同建、协同发展

洛阳跨境电子商务加快发展方面

●支持建设一批跨境电子商务综合园区、人才培养和企业孵化平台

●构建完善的跨境电商产业链和生态圈，推动跨境电商与快递物流、电子支付、电子认证、信息服务等现代服务业快速发展

●推动服装、生活用品、电子产品、卫浴等“洛阳制造”通过跨境电商走向全球

●支持跨境电子商务通关平台建设，实现与全省“单一窗口”互联互通

洛阳经济技术开发区创新发展方面

●支持洛阳经济技术开发区建设国际合作园区，在国际资本、人才、服务等领域先行先试

●积极向国家开发银行、进出口银行推荐洛阳经济技术开发区优质项目，给予政策性资金支持

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招商引资和开放平台建设方面

●对于我市产业关联度高、财税贡献大、辐射带动力强的重大招商引资项目，依据《河南省招商引资资金管理办法》给予重点支持

●在重大经贸活动中，以分会场或专场活动形式，专题推介我市和自贸试验区洛阳片区投资环境、发展优势和重点项目

●优先推荐与洛阳产业发展关联度高的世界500强、国内500强和行业龙头企业，到洛阳考察洽谈，对接项目

●支持申建洛阳综合保税区，帮助招商引资项目进驻综保区

培育外贸外经竞争新优势方面

●对洛阳参加广交会等境内外重点展会给予支持，支持企业争创河南省国际知名品牌，对企业进驻境外品牌展示中心和公共海外仓给予扶持

●积极推动洛阳企业与省外外贸综合服务龙头企业合作

●支持优势企业“走出去”拓展发展空间，对“走出去”企业，在外经贸专项资金安排上予以倾斜支持

发展服务贸易方面

●支持洛阳市申建中国服务外包示范城市，并在创建成功前，比照国家级服务外包示范城市的支持政策，对技术先进型服务企业给予支持

●支持洛阳与发达地区开展服务贸易、服务外包产业合作

● 支持洛阳发展会展经济

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2 扶持二大领域，推动国内贸易发展

打造重要的区域性物流枢纽方面

●支持我市发展冷链物流，培育创建省级冷链物流示范园区，打造现代冷链物流体系

●支持我市完善提升城市快递网络体系，打造中部重要的快递物流运输节点城市

●支持洛阳创新发展电商物流，培育一批省级电商示范企业

●指导我市搞好电子商务与物流快递协同发展国家试点城市建设

● 支持一批电商物流重大项目建设

●提高农村电商经营网络覆盖率，争取将我市所有贫困县纳入国家、省电子商务进农村综合示范县，给予资金扶持

实施消费升级行动方面

●指导洛阳完善流通网络规划，优化商业网点布局，推进流通体系建设

●改造提升老旧农贸市场，推动商品交易市场转型升级，对有利于消费升级的社区便民服务中心、生活服务中心建设等项目给予支持

●支持品牌消费集聚区发展，促进“老字号”发展，对“老字号”企业品牌保护、宣传推广等给予扶持（洛阳日报记者 孙小蕊 陈曦 通讯员 白宏涛）