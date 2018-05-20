王敬林前往洛阳党建馆、洛阳家风家训馆参观 开展党性教育活动

6日下午，市委常委、秘书长王敬林带领市委办公室党员干部前往位于洛阳“市民之家”的洛阳党建馆、洛阳家风家训馆参观，开展党性教育活动。

6日下午，市委常委、秘书长王敬林带领市委办公室党员干部前往位于洛阳“市民之家”的洛阳党建馆、洛阳家风家训馆参观，开展党性教育活动。

参观中，市委办公室广大党员干部了解党的历史及我市党组织建设和发展历程，面对党旗重温入党誓词；学习习近平总书记关于家风家训的重要论述，从老一辈无产阶级革命家家风家训，以及洛阳本地“文明家庭”“最美家庭”的相关事迹中汲取营养。

王敬林指出，党员干部的家风关系着党风政风，市委办公室党员干部要在党内政治生活中经常接受政治体检，增强政治免疫力。要加强党内政治文化学习，让党所倡导的理想信念、价值理念、优良传统深入思想和心灵。要继承和弘扬革命前辈的红色家风，严格要求亲属，过好亲情关，做家风建设的表率，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，不忘初心，牢记使命，为加快建设副中心、打造全省增长极贡献更多力量。 （洛阳日报记者 苏楠）