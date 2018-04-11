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刘宛康就政府系统党风廉政建设提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-09 08:59

　　昨日下午，在收听收看省政府第一次廉政工作会议之后，市委副书记、市长刘宛康就贯彻落实省政府会议精神和全市政府系统党风廉政建设工作提出明确要求。

　　刘宛康指出，省政府第一次廉政工作会议，为我市持续深化政府系统党风廉政建设指明了方向，提供了遵循。全市政府系统各单位要迅速行动，深入学习贯彻国务院、省政府廉政工作会议精神，扎实推进本地区、本单位的党风廉政建设工作。要认清形势，提高政治站位，强化“四个意识”，切实增强抓好廉政工作的责任感和紧迫感，迅速把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府部署要求上来，持续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。要聚焦重点任务，扎实推进廉洁政府建设，进一步深化“放管服”改革，强化审计监管，加强国企国资监管，强化财政资金和公共资源交易监管，树立清正廉洁的政府形象，打造优质高效、服务一流的营商环境。要着力加强政治建设，扛实抓牢管党治党主体责任，持之以恒正风肃纪，大力倡树“清新简约、务本责实”的工作作风，深入推进依法行政，持续改进政风行风，不断提高行政效能效率和质量。

　　市领导胡衡庐、魏险峰、陈淑欣、侯占国、李金迎等在洛阳分会场集中收听收看。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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