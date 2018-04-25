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刘宛康主持召开市政府常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-28 08:16

　　昨日下午，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究法治政府建设、就业创业、全域旅游示范区建设，部署“五一”期间重点工作。

　　会议指出，我市法治政府建设取得了积极成效，一些工作在全省排名领先，但整体水平不高，问题不容忽视。政府班子成员、政府部门负责同志要发挥“关键少数”作用，树牢法治思维，自觉加强宪法和法律法规学习，养成遇事找法、办事依法、解决问题靠法的行为习惯，当好尊法学法守法用法的表率。要坚持问题导向，以案为鉴，剖析原因，举一反三，认真整改，切实提高依法行政能力。

　　会议原则通过的《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》，从支持新就业形态发展、促进农民工返乡创业等多个层面提出了30余条政策措施。会议强调，各级各有关部门要高度重视，认真落实国家、省、市促进创业就业的各项政策，各尽其责，狠抓落实，确保完成年度工作任务。要加强宣传，做好政策解读，提高群众知晓度，激发各类主体就业创业积极性。

　　会议原则通过了《洛阳市创建全域旅游示范区实施方案》，指出创建全域旅游示范区，是推动洛阳“老三篇”向“新三篇”转变、门票经济向产业经济转变、旅游城市向城市旅游转变的有力抓手。目前正值我市旅游旺季，各有关部门要抓好旅游景区特别是游客服务中心、旅游公厕等重点场所的环境提升；加强旅游安全管理，依法严厉查处随意涨价、食品安全等问题，切实为游客提供优质的旅游服务，让广大游客乘兴而来、满意而归。

　　关于“五一”期间重点工作，会议强调，要认真学习贯彻国务院第一次廉政工作会议精神，严格执行厉行节约、廉洁自律各项规定，坚决杜绝“节日腐败”，确保廉政过节。要按照省政府安全生产委员会全体(扩大)会议部署要求，持续抓好道路交通、建筑施工、旅游场所等重点领域综合治理，持续加强社会治安综合治理，确保全市社会大局稳定。要抓好值班值守，确保各项工作正常运转。

　　会议还研究了其他事项。 （洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：史戎戎]
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