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洛阳市市长刘宛康：传承古都文脉 彰显洛阳特色
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-21 13:28

　　洛阳是中国八大古都之一，先后有13个朝代在洛阳建都，建都史有1500多年，境内分布着5大都城遗址。在昨日举行的世界古都论坛上，来自世界各地的文化遗产及博物馆领域的国际组织代表、专家学者齐聚一堂，共同围绕弘扬古都文化、博物馆创新发展等话题进行对话交流，畅谈古老的文明、崭新的故事，为古都文化遗产保护利用工作献计献策。此次对嘉宾主旨发言进行摘录，以馈读者。

　　洛阳市市长刘宛康：传承古都文脉 彰显洛阳特色

　　作为华夏文明的重要发源地，洛阳是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都。“十三五”以来，洛阳坚持传承延续城市文脉，活化转化历史遗产，进行了一系列积极有益的探索和实践。

　　坚持守土有责、保护为先，形成了城市建设必须先考古发掘、后动土施工的文物保护“洛阳模式”，以地方立法的形式，加强对五大都城遗址和非遗的保护；坚持挖掘资源、创新模式，谋划实施二里头遗址博物馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园等一批重点示范项目，充分展示丰厚文化内涵；坚持科学利用、活化转化，培育了都城遗址游、博物馆游等特色旅游线路，打造了牡丹文化节、河洛文化旅游节等节会品牌，为文化旅游发展注入了新动能；坚持统筹协调、融合发展，推动城市建设发展与文化遗产保护有机融合，加强对老城历史文化街区的保护和修复；坚持开放包容、合作共赢，通过建立友好城市、互办艺术节、互设文化中心等形式，积极推动文化交流互鉴；坚持成果共享、惠民利民，把文物保护与改善生态环境、完善公共服务有机结合，让文化遗产保护成果更好地惠及古都人民和广大游客。

　　今后，洛阳将以新发展理念为引领，进一步挖掘资源、发挥优势，加快构建文化传承创新体系，打造独具魅力的国际文化旅游名城。(洛阳日报记者 李东慧 朱艳艳)
[ 责任编辑：崔天运]
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