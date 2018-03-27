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洛阳市领导会见俄罗斯陶里亚蒂市客人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-11 08:29

　　昨日上午，市长刘宛康会见了来洛考察交流的俄罗斯陶里亚蒂城区杜马主席米克里·德米特里·鲍里索维奇一行。

　　刘宛康对米克里一行来洛表示欢迎，并简要介绍了洛阳城市发展情况。他说，洛阳市与陶里亚蒂市是友好城市，希望双方共同借助“一带一路”建设机遇，充分发挥各自优势，找准切入点，积极推动产业、教育、旅游等领域务实合作，全力提升友好合作水平。米克里表示，陶里亚蒂市重视与洛阳的友好城市关系，愿意与洛阳保持密切联系，加强双方人员往来，努力实现共赢发展。

　　市领导白志刚、张世敏等参加会见。

　　又讯　昨日上午，市人大常委会副主任白志刚、副市长张世敏等会见了来洛考察的日本冈山市副市长佐佐木正士郎一行。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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