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刘宛康就环境污染防治工作提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-05 09:07

　　昨日，市长、市环境污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康主持召开市环境污染防治攻坚战领导小组工作推进会议，听取专家组关于第一季度全市环境空气质量和水环境质量状况汇报，部署推进第二季度工作。

　　会议强调，打好污染防治攻坚战，是党的十九大确定的决胜全面建成小康社会三大攻坚战之一，也是一项重要的政治任务和民生工程。各级各部门要提高政治站位，树牢“四个意识”，积极担当作为，不折不扣把环境污染防治任务清单落实到位，让美丽洛阳既有“面子”，又有“里子”。要压实工作责任，层层传导压力，强化牵头单位、责任单位的主动担当意识，建立健全责任体系和工作机制，真正把责任和压力传递到基层一线。要多方联动，形成合力，坚持“管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产经营必须管环保”，大胆管、放手做，重点难点问题要深入现场指挥，违法违规行为要坚决治理到位。要吃准问题，摸清规律，科学组织调配力量，运用高新科技手段，采取针对性工程措施，推动精准治污。要硬起手腕，督查问责，加大处罚力度，综合运用经济处罚、媒体曝光等方式，不断发现问题、解决问题、推动工作，坚决打好打胜污染防治攻坚战。

　　市领导娄会峰、张世敏、侯占国参加会议。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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