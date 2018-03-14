刘宛康深入黄河孟津段巡河调研

昨日，市长、黄河市级河长刘宛康带领河务、水务等部门负责同志，深入黄河孟津段巡河调研，现场办公协调解决存在问题，并实地察看引黄入洛工程。

昨日，市长、黄河市级河长刘宛康带领河务、水务等部门负责同志，深入黄河孟津段巡河调研，现场办公协调解决存在问题，并实地察看引黄入洛工程。

刘宛康一行首先沿黄河孟津铁谢段堤顶道路，认真察看河势。在一处退水渠入河口，刘宛康详细询问流域排放治理情况，叮嘱孟津县和河务部门要坚持源头防控，全面摸清底数，加强监测监管，严格达标排放，确保黄河水质不断改善。

黄河湿地是国家级自然保护区。近年，我市按照生态优先、绿色发展的要求，全面整治、清理、取缔了黄河湿地范围内的非法采砂企业，岸线环境大幅改善。刘宛康实地督导河道采砂整治和岸线生态修复情况，强调要依法依规妥善处理遗留问题，确保治理到位、整治彻底；要健全长效管理机制，持续提升河道岸线环境，做到还清于河、还绿于岸。

引黄入洛工程是我市科学利用黄河水资源的重大水利工程。如今，黄河水从小浪底南岸引水枢纽自流而出，穿越20公里邙岭隧洞，流入城区汶家沟分水枢纽后，源源不断补给城市水系。刘宛康一行先后来到小浪底库区引水闸、汶家沟分水枢纽，详细了解工程建设管理、黄河水资源利用、城市水系联通等工作。刘宛康指出，要科学合理调配，综合开发利用，打造布局合理、多源互补的水系联通网络体系，最大限度发挥水资源综合效益。

刘宛康在调研过程中强调，要认真落实河长制，切实发挥河长职责，加快构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的管理保护机制。要着眼长远、科学谋划，统筹抓好黄河保护和利用，有效防治水污染，持续改善水环境，科学开发水资源，让母亲河永葆生机活力，更好造福流域人民。（洛阳日报记者 白云飞）