刘宛康调研指导中心城区重点项目建设

第36届中国洛阳牡丹文化节即将开幕，各项重点项目正全力推进。昨日，市长刘宛康在调研指导中心城区重点项目建设时强调，要坚持“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的理念，撸起袖子加油干，把重点工程建设好，把市容市貌管理好，以崭新形象迎接四海宾朋。

第36届中国洛阳牡丹文化节即将开幕，各项重点项目正全力推进。昨日，市长刘宛康在调研指导中心城区重点项目建设时强调，要坚持“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的理念，撸起袖子加油干，把重点工程建设好，把市容市貌管理好，以崭新形象迎接四海宾朋。

新落成的兴洛湖公园绿化层次分明，亭台廊桥贯穿，彰显了海绵城市理念，更具亲水功能和文化特色，成为城市时代轴线上的靓丽风景。刘宛康边走边看，详细了解公园规划建设情况，细心指导设施配套、业态布局等关键环节。他强调，要从细节入手，凸显自然生态，融入文化元素，科学布局配套设施和休闲业态，着力提升工程建设品质和精细化水平，高标准打造城市生态客厅。

在实地察看南环路绿化工程、古城快速路及隋唐园立交建设工程、文博路及文博广场建设工程、市规划馆建设工程等项目时，刘宛康强调，道路建设要坚持质量为先，加快施工进度，科学组织交通，尽快完善道路标识，保障群众顺畅出行；廊道游园绿化要采取乔灌花相结合、多树种搭配的方式，提升视觉效果，强化后期管护，营造良好生态景观；市规划馆建设要倒排工期、聚力攻坚，综合运用现代技术手段，全景展现洛阳城市规划建设和发展成就。

眼下，中州东路立面和沿线背街小巷街景提升工程正如火如荼铺开。刘宛康指出，要突出文化特色，统筹推进门头店牌提升、街道亮化、公厕改造、“三线”入地等，充分发动商户、群众，让城市更加整洁通畅宜居。在隋唐洛阳城应天门工程现场，刘宛康强调，要坚持保护与开发并重的理念，把遗址保护传承与文化旅游发展有机融合，同步谋划周边区域开发，更加彰显文化自信。

本届牡丹文化节将于4月10日在定鼎门广场举行。刘宛康到此调研时指出，开幕式是牡丹文化节的重头戏，要提高节目质量和演出水准，围绕文化传承、城市建设、科技创新等内容，精彩呈现洛阳在新时代展现新作为的生动实践；要树立节点意识，注重经验积累，强化安全管理，有条不紊推进各项筹备工作，齐心协力把开幕式办出特色、办出水平。

市领导王琰君、魏险峰等参加调研。(洛阳日报记者 白云飞)