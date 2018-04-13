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刘宛康主持召开市政府常务会议 研究经济运行等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-18 08:42

　　16日晚，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，集体学习《中华人民共和国宪法》，分析第一季度经济运行情况，研究第二季度经济工作。

　　会议强调，十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案，是以习近平同志为核心的党中央从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度作出的重大决策，是保证党和国家长治久安的重大制度安排。一要提高政治站位，牢固树立“四个意识”，切实看齐紧跟，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二要加强宪法学习，准确领会和把握此次修改的核心要义和精神实质，自觉做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。三要强化宪法实施，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，将政府工作全面纳入法治轨道上来，加快建设法治政府，不断提升政府依法行政的能力和水平。

　　会议传达学习了全省经济运行工作电视电话会议精神，听取了市发改委关于全市第一季度经济运行情况及第二季度经济工作安排、重点项目建设等情况汇报。会议强调，今年第一季度全市经济保持了稳中向好的发展态势，为完成全年目标任务打下了坚实基础。同时也要认识到，经济回升的基础仍不牢固、部分指标仍不理想。要强化问题意识，及时发现苗头性、倾向性问题，逐一盘点分析，有针对性采取措施，尽快补齐短板。要紧盯重点行业、重点企业、重点项目，加强运行监测分析，及时进行运行调控，确保上半年各项目标任务实现时间、任务双过半。

　　会议还研究了近期安全生产、污染防治、脱贫攻坚、民生实事办理等工作。（洛阳日报记者 孙自豪 苏楠）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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