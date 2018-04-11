刘宛康主持召开市政府党组（扩大）会议

昨晚，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话指示精神和市委常委(扩大)会议精神，研究全市政府系统贯彻落实意见。 昨晚，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话指示精神和市委常委(扩大)会议精神，研究全市政府系统贯彻落实意见。 会议指出，王国生书记莅洛调研期间对洛阳发展思路举措特别是“9+2”工作布局给予充分肯定，对下一步工作提出殷切期望和明确要求。全市政府系统各级各部门要按照李亚书记学习贯彻要求，把深入学习王国生书记莅洛调研讲话和指示精神作为当前一项重大任务，始终牢记习近平总书记的嘱托，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实把学习成果转化为全市上下的共同认知，转化为抓好工作、推动发展的强大动力，转化为加快建设副中心、打造全省增长极的实际成效。要搞好结合，融会贯通，带着问题深入学习思考，把王国生书记关于创新发展、脱贫攻坚、历史文化传承创新的重要指示精神与洛阳工作实际结合起来，进一步理清思路，细化措施，着力打好具有洛阳特色的“四张牌”。要坚定贯彻新发展理念，按照王国生书记的要求和市委确定的“路线图”，瞄准更高目标，创新体制机制，狠抓工作落实，勇创一流业绩，努力在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔，奋力谱写新时代洛阳发展的精彩篇章。 会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 孙自豪 苏楠）