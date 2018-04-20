擦亮城市窗口 营造舒心环境

日前，从郑州来洛看花的刘先生接受记者采访时的一段话，是许多游客共同的感受：“洛阳的花美、城市也漂亮，到处都干干净净的，很舒服。”

日前，从郑州来洛看花的刘先生接受记者采访时的一段话，是许多游客共同的感受：“洛阳的花美、城市也漂亮，到处都干干净净的，很舒服。”

整洁的旅游环境，离不开环卫工人们的辛勤付出，这不，西工区环卫局工作人员展开了一场针对城市窗口区域的集中清洁攻坚行动。

针对王城公园等游客集中的区域，每天出动30人次环卫工人，出动垃圾清理车(人力三轮车、架子车)10辆，坚持“一日两扫，全天保洁”的制度。

针对洛阳火车站广场、周王城广场等流动人口较多区域，每天机扫队出动高压冲洗车和多功能机扫车，不间断进行冲洗、洗扫作业。其中，重点管控区域每天湿扫不少于6次，其他区域道路冲洗、湿扫每天不少于4次。

针对王府井、新都汇商圈，则是重点清洁果皮箱，每天对全区道路上设置的1400个果皮箱进行“一擦拭，两清掏”，保持箱体底座和周边整洁无卫生死角。截至目前，维修、喷漆52个果皮箱，更换12个。

西工区环卫局相关负责人透露，在牡丹文化节期间，将持续对火车站、汽车站、景区、商业区等窗口区域进行集中大扫除，为国内外游客展示良好的城市形象。

该负责人同时承诺，为降低环卫机械化作业对市民出行的影响，清扫作业一般会避开上下班高峰期，在行人集中的路口区域作业时也会尽量减速，避让行人。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 范鹤哲）