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故宫博物院藏牡丹题材文物特展明日开幕 108件(套)文物“空降”洛阳博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-18 08:34

清代葱绿色缠枝牡丹纹漳缎

明代剔红折枝牡丹纹盘

清代掐丝珐琅凤凰牡丹图瓶

　　“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，曾经在故宫博物院举办并引起强烈反响的牡丹题材文物展，在牡丹花开的季节来到了洛阳。作为今年牡丹文化节期间的重要活动，“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”将于明日下午开展。此次展览将持续到7月9日，共有108件精品文物和市民、游客见面，感兴趣的市民、游客可以到洛阳博物馆一楼免费参观。记者昨日提前进入展厅，为您打探到了这场精彩展览的亮点。

　　亮点一

　　看看乾隆画的自己非常得意的牡丹画到底咋样

　　●文物名称：

　　乾隆帝《并蒂牡丹图》轴、缂丝《并蒂牡丹图》轴

　　这幅图描绘了并蒂牡丹插于瓶中，寓意“太平富贵”。该图笔致细腻、设色雅致，展现乾隆推崇文人淡雅韵致的绘画风格。画上写有“辛丑清和月，设色再题”。辛丑，即乾隆四十六年(公元1781年)，乾隆时年71岁。

　　乾隆对自己所作的这幅画非常满意，在上面加盖了许多印章，可以说是他的得意之作。此外，他还命令匠人用缂(kè)丝工艺重新仿制了一幅。“缂丝又称‘刻丝’，是极具欣赏装饰性的丝织品，宋元以来一直是皇家御用织物之一，存世精品极为稀少，有‘一寸缂丝一寸金’的说法。”洛阳博物馆相关负责人介绍。

　　这件缂丝《并蒂牡丹图》轴(左图)除了复制了乾隆的画作，还书有乾隆的自题诗四首，其中一首还和洛阳有着莫大关系。他这样写道：“琼华当日纪春明，闻说移根自洛京。三月瑞呈广寒殿，依稀得句有怀英。”表达对洛阳牡丹的欣赏和赞美。

　　亮点二

　　看看慈禧穿过的明黄色牡丹纹大衣有多华丽

　　●文物名称：黄色缎绣牡丹蝴蝶纹夹氅衣

　　氅衣是最外层的衣服，用以遮风寒，和现在的大衣功能类似,一般直领，大袖，中间用带子相系。这件氅衣以明黄色缎为地，用绿、紫、蓝色采用三色间晕的装饰方法绣制大朵的折枝牡丹花，将牡丹花的端庄秀雅、雍容华贵表现得淋漓尽致。婀娜多姿的五彩蝴蝶，又给端庄的图案平添无限活力。

　　该氅衣图案大方舒朗，很好地体现了皇家风范的端庄大气。总体来说该氅衣的装饰风格代表着晚清宫廷日常服饰风格——追求宽襟阔袖的舒适感、装饰繁复、做工精湛、色彩运用华丽。

　　洛阳博物馆相关负责人介绍，在清代，这种明黄色的女装只有皇后、太后有资格使用。“这件氅衣是光绪年间的，结合照片，慈禧曾经穿过一件同款衣服，所以故宫博物院的专家认为这件衣服的主人是慈禧。”该负责人说。

　　亮点三

　　看看牡丹绽放在珍贵大型粉彩瓷器上有多雍容华贵

　　●文物名称：珊瑚红地粉彩牡丹纹贯耳瓶

　　这件贯耳瓶以珊瑚红彩作底，瓶身一侧绘有两朵盛开的牡丹花，另一侧绘有盛开的牡丹花三朵。花色真实，花瓣层次分明。整体纹饰构图严谨、布局和谐、描绘精细，与器形巧妙结合取得了极佳的艺术效果。

　　从这件文物可以看出，粉彩瓷器在雍正时期达到成熟，红色衬地增强了色彩对比，使整器更显娇媚妍丽。“雍正粉彩以淡雅柔丽名重一时，绝大多数雍正官窑粉彩瓷器皆为精品，而大型器物更是难能可贵。”洛阳博物馆相关负责人介绍道。

　　作为吉祥富贵的象征，牡丹的形象经常出现在各种器物上。瓷器上以牡丹为装饰始于宋代，明清时期瓷器上的牡丹装饰更加多样，绘画技法日趋娴熟，色彩极其丰富。

　　亮点四

　　看看后宫小主们最爱的牡丹纹花熏设计有多精巧

　　●文物名称：碧玉镂雕牡丹纹花熏

　　看过《甄嬛传》等清代宫廷剧的市民可能对这样一种器物印象深刻——种种名贵香料放在里面点燃，泛起缕缕青烟，这就是花熏。

　　清代宫廷玉器的使用空前繁荣，以牡丹纹饰为题材的玉质器皿却并没有十分明显的增加，但设计更为精巧，工艺更为精湛。花薰是一种在明清宫廷中较为常见的器皿，尤以玉质为多，有多种造型。这件碧玉透雕牡丹纹盖碗式花熏，除底部外均镂雕盛开的牡丹和翻卷有致的枝叶纹，造型别致、雕刻精细、花朵栩栩如生，非常具有观赏性。

　　除了以上介绍的文物，明永乐剔红折枝牡丹纹盘、明宣德青花缠枝牡丹纹菱花式盘、徐渭的《牡丹图》轴、朱耷的《花卉图》卷等也非常值得一看。（洛阳晚报记者 潘立阁 实习生 聂菲/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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