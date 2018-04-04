洛阳大数据产业园创新创业大赛决赛举行

9日，作为第二届洛阳大数据高峰论坛的先导活动，2018洛阳大数据产业园创新创业大赛决赛在炎黄科技园会议中心举行。 9日，作为第二届洛阳大数据高峰论坛的先导活动，2018洛阳大数据产业园创新创业大赛决赛在炎黄科技园会议中心举行。 此次大赛由市工信委、市科技局指导，洛龙区政府主办。大赛自2月22日启动以来，共收到来自全国的参赛项目62个，涉及工业设计、节能环保、文化创意、互联网等多个领域。最终，“工业设备大数据智能大脑”“洛阳非遗VR虚拟制作”等16个大数据相关项目进入决赛。 此次获得大赛一等奖的企业组和团队组项目将分别获得3万元和1万元的奖金，并享受一系列项目在洛落地优惠政策。在决赛中，根据申报单位性质，16个项目被分为企业组和团队组分别角逐。按照现场PPT路演+评委点评、打分的方式，“阿里云服务技术支撑运营项目”和“‘洛阳红药’系列项目”最终分获企业组和团队组冠军。（洛阳日报记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）