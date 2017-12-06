洛阳积极推进供热锅炉“提标改造”

昨日上午，记者在高新热源厂锅炉房看到，新建成的除尘脱硫设施高耸，烟囱排放的气体清洁了不少。工作人员介绍，烟囱出烟口安装有监测探头，实时监视烟气排放情况，并通过监测系统平台，向省、市环保部门传送相关数据。记者在该监测平台上看到，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放指标分别为5.72、39、93(单位均为毫克每标立方)。

党的十九大报告指出，要持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。今年，我市高新热力有限公司、洛阳热力有限公司所属热源厂及新区西郊调峰热源厂的燃煤锅炉全部完成“提标改造”，达到更加洁净的排放标准。

何为“提标改造”？通俗理解就是通过燃煤锅炉的工艺改造，大大提高锅炉向大气中排放有害物质的“门槛”，主要降低排放气体中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物的含量。

洛阳高新热力有限公司总工程师罗自立介绍，今年5月，我市实施新的燃煤锅炉排放标准，高新热源厂1台20吨(每小时)及2台35吨(每小时)燃煤锅炉的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放指标分别为：30、200、200(单位均为毫克每标立方)。

“烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量大幅减少，要靠设备、工艺技术的升级改造。”罗自立介绍，在除尘改造中，原有的麻石水膜除尘改成了“布袋除尘”；在脱硫工艺中，“石灰+石膏”脱硫代替了此前的“双碱”脱硫。另外还新增了“脱硝”设施，因此使排放到大气中的气体更加洁净。

“高新热源厂的3台锅炉从8月正式施工改造，10月底完工，自本采暖期伊始，均已达到新的排放标准。”罗自立说，据测算，“提标改造”后，每年烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量将分别减少约18.9吨、71.69吨、76.23吨。

记者从新区西郊调峰热源厂了解到，该热源厂3台75吨(每小时)燃煤锅炉已于10月底完成“提标改造”，排放指标达到“超低标准”，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放指标分别为5、35、50(单位均为毫克每标立方)。“目前，根据市发改委相关调度，3台锅炉处于1台投用、两台备用状态，在线实时监测系统正在与市环保部门检测系统对接。”该热源厂相关负责人说。

此外，洛阳热力有限公司今年投资2000余万元，对所属的伊滨区1号热源厂、东区临时热源厂以及九都路集中供热中心进行“提标改造”，实现节能减排。