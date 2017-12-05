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新区至高新区跨洛河供热管网工程月底建成投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-12 09:04

　　新区至高新区跨洛河供热管网工程整体进入尾声，预计本月底建成投用，届时将为高新区企业蒸汽用热提供充足热源。

　　新区至高新区跨洛河供热管网工程起点为牡丹大道孙辛路路口，终点为滨河北路孙辛路路口，由南向北沿孙辛路西侧绿化带敷设供热管网，其中跨洛河部分的管网位于凌波桥以西约108米处。该工程全长近3公里，跨河部分长约540米。

　　“该工程将位于新区的华能热电充足蒸汽热源，输送至高新区，敷设管网直径为600毫米，蒸汽输送能力可达每小时90吨，可满足高新区企业蒸汽用热需求。”洛阳北控水务集团新区热力分公司工程部技术人员说。

　　该工程于今年9月开工，穿越洛河敷设供热管网是难点所在。“供热管网要埋在河底冲刷面以下大概3米处，施工时需先围堰筑坝、截流降低水位，再修建施工通道进行建设。”该技术人员说，洛河河底冲刷面高低不一，埋设管网距离水面最深处有8米。

　　“目前，该工程整体已进入尾声，河底铺设还有20米左右未完成，河堤两侧管网正在抓紧推进，预计月底可全部完工并投用。”新区热力分公司相关负责人说。

　　据了解，该工程是我市第三项由新区至洛北城区的跨河供热管网工程。其他两项工程一项是2007年开建的古城路跨洛河西苑桥处的热水管网工程，敷设管网直径为450毫米，可满足南昌路沿线部分区域的居民用热需求；另一项是2010年建设的孙辛路跨洛河凌波桥处的热水管网工程，敷设管网直径为800毫米，可满足孙辛路以西、滨河北路以北区域的居民用热需求。 （洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张冬慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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