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俗世奇人：西晋名将北宫纯

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 09:44
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　　北宫纯是西晋末年凉州刺史张轨手下的都护，曾两次挽救首都洛阳于危难之中。

　　八王之乱，造成西晋国家分裂，国力衰微，各地叛乱纷起。

　　永嘉二年(公元308年)，叛军领袖王弥率军进逼洛阳，执掌军政大权的太傅司马越派五千兵卒守卫洛阳，凉州刺史张轨也派都护北宫纯带兵千里迢迢来到洛阳，帮助抗敌。

　　是年五月，王弥军在伊水以北打败官军，洛阳大为震动，宫城大门白天也紧闭着。五月十九日，王弥到达洛阳，驻扎在津阳门。皇帝下诏，让司徒王衍指挥军队对抗王弥。

　　北宫纯招募了100多名勇士，奋勇而出，对王弥军营发动突然袭击。措手不及的王弥大败，放火烧掉建春门，向东逃窜。王衍派人乘胜追击，在七里涧再次打败王弥。

　　王弥渡过黄河，投奔汉王刘渊，刘渊任命他为司隶校尉兼侍中，并授以特进职位。

　　永嘉三年(公元309年)八月，刘渊派楚王刘聪等带兵攻打洛阳，刘聪长驱直入到宜阳驻扎，仗着自己多次打胜仗而不加戒备，结果被假装投降的弘农太守垣延偷袭，大败而归。

　　两个月后，刘渊再次派刘聪、王弥等人率领5万精兵进犯洛阳。刘聪到达洛阳后屯兵西明门，此时洛阳城里的人没料到汉军会这么快卷土重来，大为恐慌。危急时刻，又是北宫纯挺身而出，挽救洛阳于将陷之时。

　　北宫纯仍是偷袭，等到夜深，率领1000多名勇士突入汉军军营，杀对方个措手不及，并杀掉他们的征虏将军呼延颢。

　　两次挽救洛阳于危难之中，北宫纯和他的凉州兵声名远扬，于是，洛阳及其周边便诞生了这样一句民谣：“凉州大马，横行天下。”（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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