洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津县姚凹村用“绣花”功夫帮助贫困户树立脱贫信心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-09 08:21
分享到：

　　端午刚过，雨后的孟津县常袋镇姚凹村，田里的花椒苗上挂着露水。走进贫困户董振中的家，门头上“天道酬勤”四个大字煞是显眼。

　　“党和政府关心俺，咱贫困户自己也得争气。”董振中一瘸一拐，走起路来却飞快。他抓起一把饲料撒进兔笼里，引得兔子一阵兴奋躁动。

　　家里4亩地在山沟沟中，吃饭靠天仅够温饱……说起一年前的董振中，还是村里37户贫困户中有名的脱贫“老大难”。

　　“日子凑合着过吧。腿瘸，老假肢坏了，重活干不了，这些年生活全靠老伴……”那时，第一次见到来自孟津县审计局的第一书记程潇潇，年过六旬的董振中指着干瘪的右腿裤腿，唉声叹气地倒出一肚子苦水。

　　程潇潇意识到，让董振中有“日子凑合过”心态的根源，可能就在这个假肢上。

　　“信心是贫困户脱贫致富的根本动力。”程潇潇说，以“绣花”功夫推进扶贫，要实实在在走进贫困户的心坎儿里，帮助他们重树脱贫信心。

　　从镇里跑到县里，再从县里跑到市里，程潇潇一次次打听政策，为董振中申请贫困残疾人免费假肢。

　　“走，老董，带你去装假肢。”去年9月，好消息传来，程潇潇二话不说，贴着油费和住宿费，拉着董振中直奔位于郑州的省康复辅具技术中心。

　　装上假肢，董振中重新下地，一刹那，感到一身轻。董振中感动得握着程潇潇的手哽咽起来。

　　“程书记，俺腿利索了，必须干点啥，日子不能凑合过！”感受到关怀的董振中重新有了干劲。原来，董振中养过十几年的肉兔，装好假肢后，董振中开始“手痒痒”了。

　　在程潇潇的争取下，村里利用扶贫资金为董振中买了30只种兔。如今，肉兔已经养得如枕头般大小，生下一窝窝白花花的小兔，煞是喜人。“今年增收3000元不是问题。”董振中喜上眉梢。

　　重拾肉兔养殖，让董振中树立了脱贫信心，但是程潇潇明白，养殖风险大，行情一落，滞销返贫的大有人在。

　　不能“将鸡蛋放在一个篮子里”，必须短效和长效扶贫措施相结合。

　　去年以来，姚凹村对贫困户种植养殖意愿进行全面摸底，26户贫困户发展花椒种植，确立了两年内实现全面脱贫的目标。

　　为了让这些花椒种植“门外汉”快速上手，去年11月，程潇潇联系县林业局果蔬专家到村里，进行花椒苗木管理、病虫害防治、育肥等技术培训，让包括董振中在内的26户贫困户学到了真本事。

　　临走时，专家送给每户贫困户一本花椒种植指导书，这让董振中如获至宝，一有空就翻开学。如今，怎么修剪、浇水、除虫，董振中说得头头是道，去年种下的花椒苗长势良好，成活率接近100%。

　　董振中算了一笔账：两年后挂果，预计亩均收益可达8000元，家里4亩多地年收益就是3万元。

　　这两天，程潇潇又开始忙着联系附近空港产业集聚区的明星企业，张罗着给董振中的两个儿子介绍工作。

　　“等将来俩儿子有了技术和工作，媳妇也好找了，咱家的日子，一定越来越红火！”董振中对老伴感慨地说，眼光中满是期待。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）
[ 责任编辑：史戎戎]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·惊呆了！婴儿刚出生就会“走路”？新爸新妈切勿模仿
  • ·人之肠情，一图读懂如何预防肠道疾病
  • ·洛阳权威名师分析2017年高考作文：写跑题可能性不大
    		•
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
        在一位读者的微信朋友圈里，记者发现了这位美丽的妈妈“逍遥”：她穿着精致的改良旗袍，戴着精美的翡翠首饰...
  • ·旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 河南洛阳：古都嬗变幸福城 以人为本惠...
  • 洛阳市洛龙区2017年中小学划片招生范...
  • 南昌路丹尼斯旁后天开建洛阳市首座环...
  • 中航锂电获国家6015万元资金支持
  • 洛阳公积金网上业务大厅将于12日提前...
  • 洛阳新增1家省级大学科技园
  • 10日起，洛阳45路公交车线路有调整
  • 好消息！高考生来河南这些景区免费
  • 洛阳新增2家省级专业化众创空间
  • 洛阳公积金业务办理下周提前恢复 贷款...
    		•
    百姓呼声
    社保卡采集信息能直接在网上进行吗？
    缴纳契税时间和需携带哪些材料 周末可以吗
    精彩图片
    高考大幕今日拉开 洛阳...
    宜阳县80后麦客的一天
    栾川县大南沟村：满族...
    高考老照片：那是我们...
    精彩热帖

    孔子是怎样练成的

    博物馆陶俑“复活”

    高考最后一科！

    小猫咪 有想领养的么
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605