孟津县姚凹村用“绣花”功夫帮助贫困户树立脱贫信心

端午刚过，雨后的孟津县常袋镇姚凹村，田里的花椒苗上挂着露水。走进贫困户董振中的家，门头上“天道酬勤”四个大字煞是显眼。

“党和政府关心俺，咱贫困户自己也得争气。”董振中一瘸一拐，走起路来却飞快。他抓起一把饲料撒进兔笼里，引得兔子一阵兴奋躁动。

家里4亩地在山沟沟中，吃饭靠天仅够温饱……说起一年前的董振中，还是村里37户贫困户中有名的脱贫“老大难”。

“日子凑合着过吧。腿瘸，老假肢坏了，重活干不了，这些年生活全靠老伴……”那时，第一次见到来自孟津县审计局的第一书记程潇潇，年过六旬的董振中指着干瘪的右腿裤腿，唉声叹气地倒出一肚子苦水。

程潇潇意识到，让董振中有“日子凑合过”心态的根源，可能就在这个假肢上。

“信心是贫困户脱贫致富的根本动力。”程潇潇说，以“绣花”功夫推进扶贫，要实实在在走进贫困户的心坎儿里，帮助他们重树脱贫信心。

从镇里跑到县里，再从县里跑到市里，程潇潇一次次打听政策，为董振中申请贫困残疾人免费假肢。

“走，老董，带你去装假肢。”去年9月，好消息传来，程潇潇二话不说，贴着油费和住宿费，拉着董振中直奔位于郑州的省康复辅具技术中心。

装上假肢，董振中重新下地，一刹那，感到一身轻。董振中感动得握着程潇潇的手哽咽起来。

“程书记，俺腿利索了，必须干点啥，日子不能凑合过！”感受到关怀的董振中重新有了干劲。原来，董振中养过十几年的肉兔，装好假肢后，董振中开始“手痒痒”了。

在程潇潇的争取下，村里利用扶贫资金为董振中买了30只种兔。如今，肉兔已经养得如枕头般大小，生下一窝窝白花花的小兔，煞是喜人。“今年增收3000元不是问题。”董振中喜上眉梢。

重拾肉兔养殖，让董振中树立了脱贫信心，但是程潇潇明白，养殖风险大，行情一落，滞销返贫的大有人在。

不能“将鸡蛋放在一个篮子里”，必须短效和长效扶贫措施相结合。

去年以来，姚凹村对贫困户种植养殖意愿进行全面摸底，26户贫困户发展花椒种植，确立了两年内实现全面脱贫的目标。

为了让这些花椒种植“门外汉”快速上手，去年11月，程潇潇联系县林业局果蔬专家到村里，进行花椒苗木管理、病虫害防治、育肥等技术培训，让包括董振中在内的26户贫困户学到了真本事。

临走时，专家送给每户贫困户一本花椒种植指导书，这让董振中如获至宝，一有空就翻开学。如今，怎么修剪、浇水、除虫，董振中说得头头是道，去年种下的花椒苗长势良好，成活率接近100%。

董振中算了一笔账：两年后挂果，预计亩均收益可达8000元，家里4亩多地年收益就是3万元。

这两天，程潇潇又开始忙着联系附近空港产业集聚区的明星企业，张罗着给董振中的两个儿子介绍工作。

“等将来俩儿子有了技术和工作，媳妇也好找了，咱家的日子，一定越来越红火！”董振中对老伴感慨地说，眼光中满是期待。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）