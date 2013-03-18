洛阳许多小区的果子熟了，您会去摘吗？

在盛世唐庄小区里，成熟的枇杷挂满枝头

这个季节，我市许多小区里的果树上都结了不少果子，金灿灿的枇杷、红艳艳的樱桃挂在枝头，成为小区一道特别的风景线。果子熟了本是好事儿，但果子的采摘和归属给小区物业带来了难题。有业主认为小区里的果树归业主所有，业主可随意采摘；也有业主看到其他人攀爬采摘，吐槽这破坏了绿地美观和小区形象……

连日来，记者走访多个小区，听到许多不同声音。您所在的小区有此类情况吗？对此您怎么看？

采摘派：不摘可惜，不如造福大家

记者走访我市西工区、涧西区多个小区看到，很多新建小区的绿化带内种植了枇杷树、桃树、石榴树等，在一些老旧小区里，许多一楼住户还在自家门口搭起了葡萄架。

小区内的果实被随意采摘并不是个别现象。

在老旧小区里，有“随心所欲、想摘就摘”想法的“采摘派”业主占受访者的大多数。家住滨河新村62岁的李女士告诉记者，他们小区里的枇杷树因为栽种位置好、光照好，所以越长越旺盛，结的果实也很甜，“比超市里卖的还甜呢，你说这么好的果子，你能不摘看着它烂在树上？”

李女士说，这些年来，每到果实成熟季，老邻居们都会拿着筐子、钩子等装备，一起摘果子吃，“大家一起摘果子也是一种乐趣，这也是儿女希望我搬去和他们住，我却舍不得我这老房子的一个原因”。

反对派：不良采摘行为影响小区形象

除了“采摘派”，当然也有一部分业主对此持反对态度。

西工区盛世唐庄小区的业主胡女士说，他们小区种有枇杷树、杏树、桃树等，“小区当初选种这些树，肯定不是为了让大家摘着吃果子的，是为了绿化、景观效果，但每年一到这个时候，小区里就有许多人爬上树或站在树下用钩子摘果子，太难看了”。

和胡女士一样，涧西区壹号城邦小区的业主秦先生也认为，不少人为了摘树上的果子，常常使出“爬树功”，甚至直接把树枝折断，不仅破坏了树木，就连树下的绿地也常常一同被毁，“我们小区里有很多孩子，大人的这些行为无形中给孩子们作了错误的示范，我认为这非常不好”。

中立派：大家不摘我不摘，大家都摘我也摘

在走访中，记者也发现了一个有意思的现象——在受访的业主当中，对此事持无所谓态度的业主以年轻人居多，而且他们大多认为果子可以摘，但自己摘不摘还要看大家的行动。

和胡女士住同一小区的顾女士今年25岁，问及对采摘小区果子的态度，她表示“我觉得这事儿无所谓啊，这些果树的所有权本就属于业主，不管摘或者不摘都是业主的权利”。同时，她也认为，小区的整体风气很重要，如果别人都不摘果子，那么她自然也不会摘；如果大家都在摘，“我摘一两个也无可厚非吧？”

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小区的果子熟了，您摘吗？

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