洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县农民程松玉：到药材种植企业务工并入股 带全家摆脱贫困
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 08:33
分享到：

程松玉在劳作

　　眼下，是陆浑水库西岸600亩丹参收获种子的时节。

　　6月2日下午，烈日当头，嵩县库区乡桥北村村民程松玉正匆匆收割地里的丹参秧，这是她最近几天的主要工作。一天下来，她能拿到100元的收入。

　　“今年丹参种子收成好，看着就喜欢人！”说话间，程松玉弯下腰，左手抓起一簇丹参秧，右手挥动镰刀把它们齐根割下，转身扔在了田边的小路上。在38摄氏度的高温下，57岁的她娴熟、迅速地重复着这些动作，连额头和脖子上的汗水都顾不上擦。

　　在程松玉丈夫和儿子外出打工的那段日子，她家的收入还行，可是5年前，丈夫陈友敏突发重病，落下残疾，大部分时间只能躺在床上，失去了生活自理能力，程松玉和儿子必须24小时轮流照顾他，家里的光景也一天不如一天。后来，程松玉家的收入就全指着山坡上的3亩薄田，“山地种庄稼产量不高，基本上是看天吃饭”。

　　为给丈夫治病，她家欠下好几万元的外债。2014年10月，生活出现了转机：以药材种植为主的洛阳韶华中医药健康旅游产业园落户库区乡，村里优先推荐以程松玉为代表的贫困村民进入该产业园相关企业务工。同时，她家的土地也租赁给了该企业统一种植药材。单位就在家门口，方便她照顾老伴儿。

　　“丹参、柴胡、连翘……俺们这儿被称为‘陆浑百草园’，我侍弄的药材可不少哩！”说起工作，程松玉很自豪。经过培训和实际操作，她如今已是一名熟练的技术工了，每月最低可以拿到1200元工资。此外，如果她负责的地块比原定产量高，她还可以拿到增产利润的20%。

　　她租赁出的土地，每亩每年可以拿到750斤小麦作为租金。经过协商，程松玉和不少村民选择将这些小麦换成的钱入股“百草园”，每年可领取相当于入股资金10%的分红。“这种分红是终身的，只要村民不退股，红利就年年有。”该产业园相关负责人江静介绍，目前有30多户贫困户在相关企业务工，去年年底，不少贫困户和程松玉家一样顺利脱贫。

　　程松玉说：“起早贪黑我不怕，就怕没活儿干，以前想干干不成，如今在家门口就能打工挣钱，咱得好好干！”（洛阳晚报记者 智慧/文 杜卿/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳去年优良天数166天 水质总达标率100%
  • ·洛阳醉酒男子往麦田里扔烟头 脚烧出泡还被行政拘留
  • ·嵩县程松玉：到药材种植企业务工入股 带全家脱贫
    		•
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
        你是手机控吗？你是“低头族”吗？你是孩子的父母吗？如果是，请你好好看看这篇泣血的倾诉，或许能让你顿悟...
  • ·搭起葡萄架 老两口说悄悄话
  • ·洛阳85岁老人陈来运的养生秘诀
  • ·夏季养生先养心 养心多喝几种汤
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳新安县发生山体塌方，道路一度中断
  • 2017洛阳高考考点分布及考点攻略
  • 今后每年6月1日，旅发集团景区免费开放
  • 新安县山石塌落阻塞道路近两个小时
  • 今天洛阳有大雨 请远离河边、山坡等危...
  • “洛阳造”液压转盘 填补国内生产空白
  • 洛阳市政府召开党组会议学习贯彻陈润...
  • 考古专家齐聚洛阳上演“三国杀”
  • 高水旺：30年前苦苦钻研，唤醒沉睡千...
  • 洛阳醉酒男子往麦田里扔烟头 脚烧出泡...
    		•
    百姓呼声
    车辆在外省发生的违章需到哪里进行处理？
    公交学生卡丢失，补办新卡需携带这些材料
    精彩图片
    洛轴中心幼儿园： 国旗...
    高新区滹沱小学新教学...
    六一儿童节 祝小伙伴开...
    老城区坛角小学组织学...
    精彩热帖

    老奶奶我推您好吗

    靓车美女

    雨夜

    雨荷
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605