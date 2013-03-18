嵩县农民程松玉：到药材种植企业务工并入股 带全家摆脱贫困

程松玉在劳作

眼下，是陆浑水库西岸600亩丹参收获种子的时节。

6月2日下午，烈日当头，嵩县库区乡桥北村村民程松玉正匆匆收割地里的丹参秧，这是她最近几天的主要工作。一天下来，她能拿到100元的收入。

“今年丹参种子收成好，看着就喜欢人！”说话间，程松玉弯下腰，左手抓起一簇丹参秧，右手挥动镰刀把它们齐根割下，转身扔在了田边的小路上。在38摄氏度的高温下，57岁的她娴熟、迅速地重复着这些动作，连额头和脖子上的汗水都顾不上擦。

在程松玉丈夫和儿子外出打工的那段日子，她家的收入还行，可是5年前，丈夫陈友敏突发重病，落下残疾，大部分时间只能躺在床上，失去了生活自理能力，程松玉和儿子必须24小时轮流照顾他，家里的光景也一天不如一天。后来，程松玉家的收入就全指着山坡上的3亩薄田，“山地种庄稼产量不高，基本上是看天吃饭”。

为给丈夫治病，她家欠下好几万元的外债。2014年10月，生活出现了转机：以药材种植为主的洛阳韶华中医药健康旅游产业园落户库区乡，村里优先推荐以程松玉为代表的贫困村民进入该产业园相关企业务工。同时，她家的土地也租赁给了该企业统一种植药材。单位就在家门口，方便她照顾老伴儿。

“丹参、柴胡、连翘……俺们这儿被称为‘陆浑百草园’，我侍弄的药材可不少哩！”说起工作，程松玉很自豪。经过培训和实际操作，她如今已是一名熟练的技术工了，每月最低可以拿到1200元工资。此外，如果她负责的地块比原定产量高，她还可以拿到增产利润的20%。

她租赁出的土地，每亩每年可以拿到750斤小麦作为租金。经过协商，程松玉和不少村民选择将这些小麦换成的钱入股“百草园”，每年可领取相当于入股资金10%的分红。“这种分红是终身的，只要村民不退股，红利就年年有。”该产业园相关负责人江静介绍，目前有30多户贫困户在相关企业务工，去年年底，不少贫困户和程松玉家一样顺利脱贫。

程松玉说：“起早贪黑我不怕，就怕没活儿干，以前想干干不成，如今在家门口就能打工挣钱，咱得好好干！”（洛阳晚报记者 智慧/文 杜卿/图）