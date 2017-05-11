中国沿古丝路而建的“高铁丝路”即将贯通

新华社兰州5月10日电(记者 任卫东、王衡) 连接陕西与甘肃的宝鸡至兰州客运专线，正在进行开通运营前的准备工作。随着开通日期的日益临近，从古丝绸之路起点陕西西安，向西一直到新疆乌鲁木齐，一条长达2300多公里的“高铁丝路”即将全线贯通。宝兰客专是中国“四纵四横”高铁主干网的“最后一公里”，全长401公里，设计时速250公里，于2012年年底开工建设。今年4月6日，这条高速铁路轨道全部铺设完毕。

中铁第一勘察设计院宝兰客专项目设计总工程师郭俊奇说，宝兰客专从东、西两个方向，分别与已经通车的西安至宝鸡高铁、兰新高铁连接，建成通车后，从西安到乌鲁木齐的高铁线路将全线贯通，形成一条“高铁丝路”。

今年3月21日，占宝兰客专总长度89%的甘肃段开始联调联试。截至目前，列车累计上线检测4.88万公里，完成单列动车组时速从160公里至275公里的10个提速试验，重联动车组上下行线时速200公里、230公里、250公里的测试，以及信号系统联调联试等各项任务。

联调联试是开通运营前的重要一环。宝兰客专(兰州铁路局管段)联调联试指挥部指挥长陈国鹏介绍，联调联试主要是对铁路各系统进行综合测试，包括评价和验证供变电、接触网、通信、信号等系统的功能，验证路基、轨道、道岔、桥梁等结构工程的适用性。

中国铁道科学研究院联调联试测试组相关负责人认为，宝兰客专甘肃段的各项测试指标均取得优良成绩，特别是线路几何尺寸的TQI(轨道质量指数)值为1.9以下，在全国铁路建设的同标准客运专线中位居前列。

据悉，宝兰客专甘肃、陕西段联调联试结束后，将进行一段时间的运行试验，最后全线开通运营。

道路连通，是“一带一路”建设的内容之一。从西安到乌鲁木齐，在古代用驼队走完这段路程需花费数月。如今，古丝路沿线早已不闻驼铃声，但普速铁路仍需一昼夜以上。

进入新世纪，中国古丝绸之路沿线道路通行条件不断改善，公路率先进入高速时代，从西安到乌鲁木齐已经通过连霍高速实现了全程高速公路连接。

截至2016年年底，中国高铁营业里程超过2.2万公里，是世界高铁第一大国。古丝路沿线的高铁建设，近年来也在加速推进。

2013年，西安至宝鸡高铁开通运营。2014年，全长1776公里的兰新高铁开通运营，这条世界一次性建成通车里程最长的高速铁路，使甘肃、青海、新疆进入高铁时代。至此，西安与乌鲁木齐间的古丝路，仅剩宝鸡至兰州段尚未开通高铁。

即将贯通的“高铁丝路”，带来的是出行时间的大大缩短。兰新高铁开通后，兰州与乌鲁木齐间的列车运行时间从25个小时缩短为11个多小时。宝兰客专开通后，西安与兰州间将从7个小时缩短到3个小时。

“宝兰客专全线开通已进入倒计时。”在负责甘肃段工程建设管理的兰新铁路甘青有限公司采访时，工程技术部副部长邢培刚对记者说：“再过不久，乘高铁畅游古丝路的梦想就会变为现实。”