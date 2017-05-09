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城市网站传播力4月榜发布 洛阳网登微信传播力榜首
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 人民网-传媒频道 2017-05-09 09:51
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城市网站传播力2017年4月榜发布

    中央网信办《网络传播》杂志倾力打造的“城市网站传播力2017年4月榜”今日发布。

综合传播力榜显示，前三名是深圳新闻网、胶东在线、大洋网，青岛新闻网、舜网、中原网、宜宾新闻网、长江网、水母网、杭州网进入综合传播力榜前十名。

PC端传播力榜显示，大洋网、舜网、深圳新闻网位列冠军、亚军和季军，长江网、胶东在线、青岛新闻网、水母网、宜宾新闻网、福州新闻网、中原网进入PC端传播力榜前十名。

移动端传播力榜显示，洛阳网、宜宾新闻网、杭州网继续位列前三甲，东莞阳光网、胶东在线、成都全搜索、温州新闻网、中华泰山网、厦门网、吉和网进入移动端传播力榜前十名。

微信传播力榜显示，前三甲仍是洛阳网、中原网、沈阳网，东莞阳光网、宜宾新闻网、名城苏州网、杭州网、南宁新闻网、深圳新闻网、青岛新闻网进入微信传播力榜前十名。

微博传播力榜显示，前三把交椅被深圳新闻网、杭州网、青岛新闻网占据，中国常州网、水母网、南充新闻网、成都全搜索、合肥在线、海口网进入微博传播力榜前十名。

为进一步紧密结合中央网信办相关工作，自2017年1月起，中国新闻网站传播力榜将根据国家网信办公布的《中央新闻网站地方频道名单（截至2016年11月）》来统计相关网站的地方频道。

同时，《网络传播》杂志还将依照国家网信办公布的《互联网新闻信息稿源单位名单（截至2016年7月）》，对网站是否规范转载稿件进行统计分析，并在榜单中体现。

一直以来，结合当下技术发展和网络传播现状，杂志一直不断丰富和完善榜单指标体系，目的是为了客观公正反映网站的传播实力，更好地服务中央网信办中心工作。为方便沟通交流，杂志专门建立了榜单QQ群：243146041，设置联系热线电话：010-55635235，邮箱：wangluocb@vip.sina.com，指定专人解答各家网站和网友的问题。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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