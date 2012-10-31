狄仁杰于武则天当女皇的第二年(公元691年)担任宰相。武则天对比自己小6岁的狄仁杰从不直呼其名或官职，而是叫“国老”，可见其尚贤的气度和对他的尊重。

圣历元年(公元698年)，当了9年女皇的武则天，琢磨着该立太子了。可是一个问题困扰着她，这太子应该姓李还是姓武呢？

谁都知道，武家的江山是从李家手里革命“革”过来的，身为老李家的媳妇(武则天为唐高宗李治的皇后)，存续李家血统也理所应当。不过他的两个儿子李显和李旦，前几年刚刚被她从皇帝位“解除”了职务，如果起废立储，岂不是打了自己的脸？

狄仁杰认为，是到该帮着武则天下决心的时候了。

有一天，狄仁杰求见武皇。狄仁杰像聊家常一样，先向武则天问了一个问题：“陛下，自古以来，姑侄与母子谁更亲呢？”武则天笑着说：“当然是母子啦。”狄仁杰接着说：“陛下若立儿子做太子，将来千秋万代(去世)后，就可在宗庙里一直享受着后代的祭拜。”狄仁杰话锋一转：“若立侄子做太子，老臣还从未听说，哪个侄子当了天子，而将其姑妈供奉在宗庙祭拜的啊。”这些话看似绵软，却如利剑穿心，刺得武则天猛地愣在那里，半天没说话。

后来，武则天果然将被贬为庐陵王的李显，从房州(湖北房县)接回洛阳，就任太子。

为了让武则天回心转意，狄仁杰也是煞费苦心，变着法儿劝谏。在此之前，狄仁杰曾利用解梦，隐晦地劝过武则天：立太子是必要的，但不可一意孤行立侄子做太子。

原来有一天，武则天做了一个梦，梦到鹦鹉的翅膀折断了，很郁闷。狄仁杰智慧过人，善于破解“个中蹊跷”，又深得武皇信任，所以被请到上阳宫解梦。狄仁杰说道：“鹦鹉，武者，是陛下的姓氏。两个翅膀代表着陛下的两个儿子(李显和李旦)。鹦鹉若要再飞，需要修复两翼。陛下若是起用您两个儿子，就等于武者又振翅高飞了。”

还有一次，武则天又做了一个梦，让狄仁杰进宫解梦。她皱着眉头说：“昨晚我做了一个梦啊，这心里啊，挺堵的。”狄仁杰静听不语。武则天接着说：“梦到我与人双陆(古代棋戏)，可不知怎的，就是赢不了。这是咋回事？”狄仁杰点点头，从容说道：“双陆不胜，盖为宫中无子(博弈双方各有如今天象棋一样的‘宫’，宫中没有棋子，就是败了)。”狄仁杰看了看武则天，又说：“这梦是上天之意啊，是上天用托梦的法子告诉陛下，不可让太子之位一直空着。”

狄仁杰的两次解梦，实际是双关解梦。他利用武则天的迷信，将解梦引申到立太子的重要，以及立李姓太子的必要。虽然这两次解梦，对武则天最终选择立李姓太子起到了一定的作用，但最关键的一次对话，还是来自“姑侄”与“母子”的孰轻孰重。狄仁杰算是悟透了人性中“凡恋生前，未有不计死后者”的道理。

狄仁杰的“宗庙说”，算是找对了武则天的“痛点”。对待仁慈的君主，尚可以情相劝；对待明智的君主，亦可以理服人。武则天作为中国第一位女皇，绝对是个明智的女人，所以狄仁杰因人施谏，亦算是寻到了切入要害的“通道”。

下一期的主人公，还是武周时期的一位大臣，看他是如何善于观察思考，透过表象看实质，从而机智断案的。（沙宇飞）