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邵雍巧妙劝富弼（洛阳智慧故事）
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  经典洛阳  >  典籍典故      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-22 10:11
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　　好的朋友圈，分为三个层次：一是趣味相投，二是志向相近，三是情义相结。北宋时洛阳文人这个朋友圈，应该算是后者了。其群友亦是大名鼎鼎的邵雍、司马光和富弼等。

　　《智囊》中的这个故事，没有说明具体时间，据考证，应该发生在公元1071年至公元1077年。因为司马光是在公元1071年被罢官后来到洛阳的，在独乐园里编纂《资治通鉴》，长达15年。而安乐窝中的邵雍是在公元1077年去世的。

　　故事是从一件重要而紧急的事上说起的。

　　一日，司马光急匆匆自城东的独乐园赶到洛南的安乐窝。刚进门，邵雍笑着问：“何事慌张？”

　　司马光落座后，说：“明日僧人颙(yóng)修开办佛法班，富公(富弼)和晦叔(吕公著)都要去听。晦叔他迷信佛法，谁说也没门儿，去也就去了。可富公不能去啊！”

　　邵雍问：“那有何不可呢？”

　　司马光用手指指东面(东京开封方向)，说：“于理，那就说不清啦！”

　　邵雍是多聪明的人啊，他一下子就明白了，点点头。

　　司马光接着说：“那富公是老宰相，我作为后生(富弼年长司马光15岁)，不敢跟他说嘛，还是请先生(邵雍年长司马光8岁)去说吧。”

　　邵雍爽快地答应了。

　　第二天一大早，邵雍来到富弼府上拜访。富弼年迈在家，一般人是不见的，但对家人有交代，只要是邵雍来访，随到随请。可见彼此交情够铁，更有他对邵雍的尊重。

　　落座后，邵雍问：“我听说皇上(神宗)想效仿对裴晋公的礼节，请您出山？”

　　裴晋公就是裴度，唐宪宗时宰相，后被贬到了陕西汉中。直至敬宗继位，三番五次派人到汉中嘘寒问暖，暗示让裴度顺坡下驴，主动申请回京工作。皇帝做了姿态给了面儿，即使自己受了委屈，这最高领导的面子总得拾起来不是？后来裴度写了份检讨书，承诺不提旧事，果真又恢复了宰相职务。

　　富弼笑了，用手杖戳戳地，说：“先生您看，我这年老体衰的样子，还能起得来吗？”

　　邵雍也笑了，说：“也是啊。可我听人说了一句这样的话，‘皇上要任用您，您说起不来(床)；僧人开佛法班，您急着忙着赶去了。’”

　　富弼虽然智慧过人，但也有疏忽之处。他听了邵雍一番委婉的话，猛然惊醒：“哎呀，看看，我把这茬儿给忘了！”

　　邵雍的说法很巧妙，他没有自己直接劝说，而是设计了一个第三方评价，这样更具公信力，更有说服力。同时，不提司马光这个“后生”，给足了富弼面子。

　　狄仁杰乃洛阳名人，足智多谋，身为宰相，辅国安邦，对武则天弊政多所匡正。下一期，看他是如何通过解梦规劝女皇立太子以存续李唐江山的。(沙宇飞)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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