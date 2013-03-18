交通历来是影响楼市的重要因素之一。前不久，洛阳地铁建设项目获批，消息传出半月有余，我市地铁沿线的楼盘热度是否闻风而升？

楼市地铁板块形成并引热议

8月25日，我市城市轨道交通一期建设规划获国务院批复，我市成为中西部非省会城市中首个获批地铁的城市，将迈入“地铁时代”。其中1号线自谷水西至文化街，设站19座；2号线(一期)工程自经三路至龙门大道，设站15座。规划建设期为2016年至2020年。

记者粗略统计了一下，1号线涉及楼盘至少有洛阳·恒大绿洲、君河湾、中弘卓越城等，2号线涉及楼盘至少有凌宇犀地、中弘府邸、建业·龙城、方诚·棕榈泉等，这些楼盘已形成了概念上的地铁板块。

“地铁途经我家新房，坐等楼盘涨价。”“现在出手买房还来得及。”……消息刚出，便引起市民热议。家住涧西区的王女士想在新区购置一套改善型住房，此前龙门高铁站附近的楼盘因位置较偏并不在她考虑范围内，了解地铁2号线的走势后，她把关林路附近的楼盘也纳入看房范围。

地铁板块实质性升温尚需时间

“地铁消息让不少客户都很高兴，对于楼盘的推广也是好事，对楼盘的成交、价格等方面肯定会有影响。”洛阳中弘卓越置业有限公司营销部负责人张倩说，下一期楼盘的推广或将考虑融入地铁元素，借力地铁板块。

“地铁消息一出，我们就开始将其纳入营销宣传内容中，‘两条地铁线交会处’就是我们楼盘的一大卖点。”洛阳新恒顺房地产有限公司市场部经理周莉说。

多位业内人士坦言，不少楼盘借力地铁加大宣传力度。虽然一些消费者询问有关问题，但直接促成购房的情况并不明显。

“从9月以来，到访量、成交量等情况都不错，但并不能归功于地铁因素。相比地铁项目获批复，郑州等城市房价上涨等因素，对消费者购房心理影响更大。”周莉说，洛阳楼市地铁板块实质性升温还需一定时间，等到地铁正式开建后，预计会出现明显升温。

地铁线两端楼盘受益最大

楼市地铁板块之所以能形成，得益于地铁带来的方便、快捷、高效的生活方式。纵观一些大城市，地铁沿线特别是地铁站附近楼盘供不应求，价格也随之上涨。

业内人士认为，我市城市规模不大，中心城区公共交通相对发达，地铁对线路两端的影响要高于中间区域，尤其是地铁线两端那些与市中心相距较远的大型楼盘、城中城等，这些楼盘在规模、环境等方面都有优势，最大的短板是交通，而地铁刚好补齐了这一短板，如恒大绿洲等。此外，道北区域近年新开发的大型楼盘，品质不错，价格有优势，也可借力地铁加速去库存。

地铁沿线中间区域的楼盘，因本身就处于中心城区，交通便利、发达，因而地铁对其只是锦上添花。

在价格方面，我市楼市仍处于供大于求局面，且外来人口购房占比有限，因此即便是地铁板块楼盘，预计也不会有明显大幅上涨。

(洛阳日报记者 赵佳）