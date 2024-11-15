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洛阳籍画家领衔创作的万米牡丹长卷载入基尼斯纪录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 08:34
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　　昨日，嵩县陆浑湖畔，由洛阳籍牡丹画家张志文领衔创作的《国色牡丹开湖城》万米长卷，以“最长的牡丹国画长卷(累计)”正式载入上海大世界基尼斯纪录，添彩牡丹文化节。

　　当日清晨，晨雾未散，嵩县陆浑湖畔牛寨村已人潮涌动。上午10时许，随着基尼斯颁证官宣布纪录诞生，在已经铺展好的牡丹长卷中，九大色系、十大花型的洛阳牡丹在丈二匹宣纸上更加争奇斗艳。

　　“每寸笔墨都是对故土的告白。”作为土生土长的嵩县人，三年前，张志文带领全国20省79位牡丹画家，将河洛文化基因融入1.03亿平方厘米的画布中。“这场持续三年的艺术创作，不仅让牡丹文化绽放新姿，更探索出艺术赋能乡村振兴的嵩县路径。”张志文一语道明创作初衷。

　　在牛寨村牡丹广场，58岁的村民李素琴正指导游客绘制牡丹扇面。这位昔日的家庭主妇，如今是村里首批农民画师之一：“跟着张老师学了两年，现在我的作品能卖到300块哩！”通过“名家带徒”计划，该村20多名村民掌握了工笔技法，创作的《陆浑春色》等23幅作品入选省级展览。

本文配图均为万米牡丹长卷 洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 摄

　　数据显示，艺术赋能带动环湖群众每年人均增收超1万元，12家精品民宿年均收益突破50万元。正如村民们感慨的那样：“以前守着湖景愁吃喝，现在端起艺术金饭碗。”

　　活动现场，这场艺术盛宴催生出独特的沉浸体验：游客穿行于“牡丹巷”的3D墙绘间，驻足聆听村民讲解牡丹诗词；文创集市上，牡丹瓷瓶与扎染丝巾碰撞出新国潮，非遗传承人现场演示唐三彩烧制技艺……

　　放眼嵩县全域，近年来，当地认真落实市委部署要求，坚持连片发展理念，加快推动“山城”向“湖城”转变，环陆浑湖农文旅融合发展亮点纷呈，实现了从“一片美”到“整体美”的新跨越。

　　环湖路蜕变为艺术长廊，特色村落形成“一村一品”格局；老槐树下，游客可体验拓印《兰亭序》；木工坊里，年轻人将牡丹纹样雕刻在文创家具上；从环湖骑行、湖畔旅居，到非遗体验、时尚消费……环陆浑湖片区已经成为中原最具特色的湖城景观旅游目的地，环湖的乡亲们在湖光山色里就业创业，描绘着多彩的幸福梦想。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 赵明辰 王艺茜)

　　相关链接

　　上海大世界基尼斯纪录

　　上海大世界基尼斯纪录是由上海大世界基尼斯总部认证的“中国之最”纪录体系，旨在记录和展示中国各领域具有突破性、创新性或独特性的成就。(学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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