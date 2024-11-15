广交会今日开幕 洛阳55家企业参展

第137届中国进出口商品交易会(简称“广交会”)15日在广州开幕。洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，洛阳55家企业参展，涉及22个展区、103个展位，通过广交会平台拓市场、拿订单，向全球展示“洛阳制造”，提升国际竞争力。

第137届中国进出口商品交易会(简称“广交会”)15日在广州开幕。洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，洛阳55家企业参展，涉及22个展区、103个展位，通过广交会平台拓市场、拿订单，向全球展示“洛阳制造”，提升国际竞争力。 第137届中国进出口商品交易会(简称“广交会”)15日在广州开幕。洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，洛阳55家企业参展，涉及22个展区、103个展位，通过广交会平台拓市场、拿订单，向全球展示“洛阳制造”，提升国际竞争力。 在本届广交会上，通达电缆、锯玛磨料磨具、一阀机械科技、帅鹰商贸、北方企业、嘉盛电源科技、美迪雅瓷业、天久科技、钢美科技、富隆特体育用品等55家洛阳企业参展，展出电子电气、五金工具、摩托车、卫浴、家具等多个领域的最新产品。 据悉，本届广交会分为三期，分别以“先进制造”“品质家居”“美好生活”为主题，共设55个展区、172个产品专区。15日至19日进行的展会第一期，涉及电子家电、工业制造、车辆及两轮车、照明及电气、五金工具等领域，并首次增设服务机器人专区，集中展示我国人工智能发展最新成果。 洛阳市商务局相关负责人介绍，后续，洛阳将持续发挥广交会溢出效应，挖掘培育一批有潜力的外贸企业，进一步壮大外贸企业集群，培育外贸新增长点；同时积极为企业争取更多政策资金支持，鼓励企业扩大进出口业务，走出国门，积极开拓国际市场。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 江俊 乔安新 实习生 张志慧）(图片通讯员提供)