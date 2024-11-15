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4月16日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.15 17:16
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　　“似共东风别有因，绛罗高卷不胜春。”眼下，全市牡丹观赏园内花团锦簇、繁花似锦。人间四月，倾国，唯牡丹。花开富贵，盛世昌隆。一颜是国色，一味是天香。

　　王城公园：全园共有约550个品种牡丹开放，牡丹仙子、紫云天香台、沉香楼、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有葛巾紫、烟云紫、白妙、新七福神、八千代椿、黄冠、海黄、连鹤等；初开的牡丹品种有名望、洛都女神、春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉等。园内高山牡丹洛阳红、珠光墨润、初乌、银红巧对等争奇斗艳；木香、蔷薇、棣棠等竞相绽放。

王城公园(岛藤)

　　中国国花园：全园共有约400个品种牡丹开放，主要分布在开元富贵广场、国花台周边、二乔亭、东门内广场等。其中：盛开的牡丹品种有镰田藤、圣代、皇冠、海黄等；初开的牡丹品种有陇右二乔、和平红绣球、百丈冰、点金白燕尾等。园内“最黑牡丹”黑豹处于最佳观赏期。

中国国花园(火鸟)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约430个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有飞来红、姊妹恋春、礼花红、彤云夕照、胜景等；初开的牡丹品种有仙桃、素花魁、岛乃藤、日暮、黑夫人等。网红牡丹银丝贯顶，绿色系珍品牡丹春柳、绿幕隐玉等进入最佳观赏期。此外，园内郁金樱、关山樱、普贤象樱、绣球荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(黑夫人)

　　国家牡丹园：全园共有约760个品种牡丹开放，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、花竞、太阳、银红巧对、肉芙蓉、春归华屋、洛阳春、紫兰魁、擎天粉、王红、首案红、紫香秀色、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、金玉良缘、一品朱衣、春柳、如花似玉等；初开的牡丹品种有稀叶紫、麟凤、黑发女郎、黑妞、垂头蓝、银粉金鳞、娇容三变、黑豹、彩菊、镰田藤、绿幕隐玉、雪里墨玉等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(新桃园)

　　国际牡丹园：全园共有约170个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、寒牡丹区、锦绣园、主干道东段南侧和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有花竞、青龙卧墨池、姚黄、绿香球、紫蓝魁、十八号、金玉交章、雪莲、鲁荷红、翰墨丹青、东篱银菊、银红巧对、首案红、粉中冠、兰贵人、芳纪、绯司、虞姬艳装、岛锦、晨红、今紫、迎日红、豆绿、玫瑰紫、香玉、太阳、姚黄、春柳、珊瑚台、藏枝红、岛锦、旭港等；初开的牡丹品种有夜光白、紫红殿、寓所樱、圣代、花王、白王狮子、岛大臣等。园区内航天育种基地的各色太空牡丹和万芳园的克隆牡丹处于盛花期，花开喜人。此外，晚樱、荷包牡丹、金丝楸、海棠、黄刺玫等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有约530个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有魏紫、富贵满堂、十八号、黑夫人、九天揽月、棒棒糖、天鹅绒、观音面、贵妃插翠、赵粉、、宫样妆、醉西施、玉版白、迎日红、绿幕隐玉、紫瑶台、蝴蝶报春、春柳、二乔、岛锦、蓝海碧波等；初开的牡丹品种有黑海撒金、乌金耀辉、嫦娥奔月、金桂飘香、青龙卧墨池、皇冠、首案红、荷花绿、麻姑献寿、冰凌罩红石、彩绘、美艳、瑶池研墨等。园内棣棠、樱花等竞相绽放。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2025年4月15日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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