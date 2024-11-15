洛阳解除重大气象灾害（大风）Ⅲ级应急响应

影响我市的大风过程己结束。洛阳市应急管理局、洛阳市气象局决定于2025年4月14日17时解除重大气象灾害(大风)Ⅲ级应急响应。
影响我市的大风过程己结束。洛阳市应急管理局、洛阳市气象局决定于2025年4月14日17时解除重大气象灾害(大风)Ⅲ级应急响应。
洛阳市应急管理局、洛阳市气象局关于解除
重大气象灾害(大风)Ⅲ级应急响应的通知
各县市(区)人民政府，市人民政府各部门，市直有关单位：
影响我市的大风过程己结束。洛阳市应急管理局、洛阳市气象局决定于2025年4月14日17时解除重大气象灾害(大风)Ⅲ级应急响应。
洛阳市应急管理局 洛阳市气象局
2025年4月14日
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