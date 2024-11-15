科普护航·呼吸安康！洛阳市中心医院携手广州实验室，启动呼吸科普新行动

4月11日，由广州实验室主办，洛阳市中心医院(西安交通大学第二附属医院洛阳医院，国家呼吸区域医疗中心建设单位)承办的“河洛呼吸系统疾病科普巡讲启动会暨呼吸系统疾病防诊治培训班”在洛阳市中心医院万安院区顺利举行。

4月11日，由广州实验室主办，洛阳市中心医院(西安交通大学第二附属医院洛阳医院，国家呼吸区域医疗中心建设单位)承办的“河洛呼吸系统疾病科普巡讲启动会暨呼吸系统疾病防诊治培训班”在洛阳市中心医院万安院区顺利举行。此次活动以“科普护航，呼吸安康”为主题，旨在推动以肺结核、肺癌、慢阻肺为主的呼吸系统疾病防治知识普及，提升区域医疗水平。河南省各市(地)卫生健康委、疾控局、疾控中心、二级以上医疗机构相关领导、专家近200位河南省呼吸系统疾病防治工作骨干人员参会。

精准科普，推动优质医疗资源下沉

洛阳市卫生健康委副主任、市疾病预防控制局局长刘龙庄，洛阳市中心医院党委书记闫新，河南省疾控中心结防所预防控制室主任马彦民，洛阳市疾病预防控制中心副主任朱鑫，广州实验室成果转化部部长梁萍，广州实验室研究员毕利军，广州实验室研究员徐强，广州实验室高级工程师张立群，广州实验室科普专项项目组肺结核板块推广负责人谢槿希，广州实验室高级工程师李平俊，广州医科大学附属第一医院胸外科副主任邵文龙，河南省胸科医院结核内科六/感染危重症病区主任梁瑞霞，西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师石婕等专家受邀出席。本次会议由洛阳市中心医院副院长张舸主持。

洛阳市中心医院党委书记闫新在致辞中表示，本次科普巡讲计划是国家战略科技力量与区域医疗中心的深度协作，更是将实验室科研理念转化为惠民成果的生动实践。作为国家呼吸区域医疗中心建设单位，洛阳市中心医院将持续强化科普辐射功能，推动前沿知识与技术向基层延伸。

洛阳市中心医院党委书记闫新致辞

洛阳市卫生健康委副主任、市疾病预防控制局局长刘龙庄在致辞中，从公共卫生管理层面，梳理了呼吸系统疾病防控的宏观策略与工作重点，体现了疾控部门与卫生健康系统在守护河洛地区民众呼吸健康中的关键作用。

洛阳市卫生健康委副主任、市疾病预防控制局局长刘龙庄致辞

会议由洛阳市中心医院副院长张舸主持

专业驱动，人才、成果转化、科普三位一体

会上，广州实验室成果转化部部长梁萍作《科学普及与成果推广项目》报告，介绍了专项背景与意义，以及目前开展工作的成果分享。她表示，科学普及在打造科技强国和健康中国的进程中具有深远的战略影响。以习近平总书记的“两翼理论”为行动指南，提升科普和成果转化的力度，是落实“双转化、双推广”理念的重要举措和必然选择。

广州实验室成果转化部部长梁萍

随后，广州实验室研究员毕利军作《创新人才助力医院高质量发展》报告。她指出，医疗健康迫切需要注入新质生产力，并通过新质劳动工具推动医疗服务的提质升级。医疗机构应当培育具备创新思维和战略眼光的复合型专业人才，构建以党建为引领，业务、创新、人才培养三位一体的新模式。

广州实验室研究员毕利军

广州实验室高级工程师张立群则在《科普助力结核病防治》报告中阐释了科普的核心意义，并着重突出了医务工作者在科普工作中的关键角色。她通过列举具体实例，例如公众号文章的撰写、视频内容的制作等，展示了如何利用科普手段来增强医院和医生的品牌形象及影响力。

广州实验室高级工程师张立群

广州实验室高级工程师李平俊通过《结核病诊断科技成果转化》报告介绍了实验室在结核病诊断与检测领域取得的最新技术成就及其应用转化情况。

广州实验室高级工程师李平俊

会上，洛阳市疾病预防控制中心副主任朱鑫作《河洛科普巡讲计划》报告，他指出，后续将以洛阳市中心医院为依托，构建“专家-基层-群众”三级联动体系，培育一批扎根基层的呼吸健康科普骨干，推动优质医疗资源下沉，形成“以点带面、上下联动”的呼吸健康服务网络。

洛阳市疾病预防控制中心副主任朱鑫

河洛呼吸系统疾病科普巡讲计划正式启动

专业驱动，人才助力科普高质发展

首站巡讲中，多位专家凭借在各自研究领域多年的深耕细作，围绕呼吸系统疾病诊治相关的前沿技术，以专业的视角和深入浅出的讲解进行了专业科普。

广州医科大学附属第一医院胸外科副主任邵文龙以《无管微创，机器人与AI驱动的肺肿瘤筛诊治康卓越全流程管理》为题，分享了无管微创、机器人与AI技术在肺肿瘤从筛诊到治疗全流程管理中的应用与探索，展示了这些技术如何显著提升早期肺癌的筛查、精准诊断和高效治疗水平。

广州医科大学附属第一医院胸外科副主任邵文龙

广州实验室研究员徐强在《超快qPCR仪的应用》报告中，介绍了成果转化成功案例——超快速PCR扩增仪，凭借其快速、高灵敏度、低成本等优势，在动物疫病防控、食品安全筛查、人畜共患病防控等多领域展现出强大的应用潜力，为相关行业的病原体检测提供了有力的技术支持。

广州实验室研究员徐强

河南省疾控中心结防所预防控制室主任马彦民在《用公共卫生视野看结核病防控》中，全面介绍了结核病的正确认识、疫情形势与危害、防控思路与策略、防控面临的问题以及技术创新与进展等内容，旨在通过公共卫生视野提升公众对结核病防控的认知和重视，推动结核病防治工作的深入开展。

河南省疾控中心结防所预防控制室主任马彦民

洛阳市疾病预防控制中心副主任朱鑫再次作《医防融合与呼吸疾病防控》报告，从洛阳市卫生健康委近期发布的《2023年洛阳市居民健康监测白皮书》切入，介绍了洛阳市通过医防协同与融合推进健康服务体系建设，涵盖疾控监督员试点、疫苗接种率提升及慢性病管理等工作，助力健康洛阳建设。

西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师石婕以《肺结节非手术活检的关键技术与临床应用》为题，探讨了肺结节非手术活检技术的临床应用，重点介绍支气管镜技术的多样性和液体活检的潜力，强调联合多种技术手段的重要性。

西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师石婕

洛阳市中心医院感染科副主任靳晓利在《结核的预防性治疗》中，提出结核病预防性治疗在全球和中国面临覆盖率不足的挑战，需加强高危人群筛查与干预，推广多样化治疗方案以降低发病率。

洛阳市中心医院感染科副主任靳晓利

洛阳市中心医院胸外科副主任医师张典在《重视针对肺GGO的战略转移》中，提出肺GGO的高危征象虽有助于早期肺癌诊断，但需警惕其与良性病变的重叠，建议通过规范扫描、抗炎治疗及长期随访避免过度诊断与治疗，强调“别着急，慢慢来”的审慎态度。

洛阳市中心医院胸外科副主任医师张典

河南省胸科医院结核内科六/感染危重症病区主任梁瑞霞在《结核病及其共患病临床挑战》中，围绕结核病共患病的现状与危害、类型、对结核病的影响以及病例分享等内容展开，强调了结核病共患病在临床诊断、治疗和防控中的复杂性与挑战性，呼吁加强多学科协作和综合管理，以提升结核病共患病的防治水平。

河南省胸科医院结核内科六/感染危重症病区主任梁瑞霞

洛阳市中心医院呼吸与危重症医学科教学科研副主任麻佑锋在《GOLD 2025更新要点讲解》中，详细解读了GOLD 2025更新要点，涵盖慢阻肺诊疗指南优化、新药物应用、远程康复推荐及更多中国数据纳入等关键内容。

洛阳市中心医院呼吸与危重症医学科教学科研副主任麻佑锋

此次活动的成功举办，是优质医疗资源下沉、培养各地级市医疗人才、推广先进技术与成果以及提升全民呼吸系统疾病防治知晓率等的重要举措，将为洛阳乃至周边地区的呼吸系统疾病防控工作注入强大动力。未来，洛阳市中心医院将继续携手各方力量，深入推进科普巡讲活动，持续提升医疗服务水平，为保障群众呼吸健康、推动健康洛阳建设贡献更大力量。