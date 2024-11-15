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个税App减除费用重复扣除？洛阳税务部门为您支招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.14 15:36
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　　近日，洛阳不少纳税人向洛阳市税务局咨询，收到了来自个税App的消息提醒，称其“重复享受了每月5000元的减除费用税前扣除”，许多纳税人对此感到疑惑，不知该如何处理。为此，洛阳市税务部门专门进行了解答。

　　根据个人所得税法规定，居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额，适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率。这意味着，如果纳税人存在两处以上工资薪金所得且都按照5000元减除费用代扣代缴，在年度汇算时可能需要补税。为减轻纳税人办税负担，建议扣缴义务人与纳税人确认后，选择在一处扣除每月5000元的减除费用。

　　当纳税人收到此类提醒时，首先需要确认自身的收入情况。若同时在两家或以上单位任职(如兼职、跨单位任职等)，每处任职单位在预扣预缴个人所得税时都扣除了每月5000元的基本减除费用，就会导致系统检测到重复扣除问题。此外，在年度内更换工作单位时，新单位与旧单位也可能在同一月份都扣除了5000元减除费用，从而引发系统预警。

　　对于这一问题，纳税人可按以下步骤进行处理：

　　确认扣除主体：纳税人需登录个税App，点击【个人中心】，再进入【任职受雇信息】，从中选择工资更高或主要收入来源的公司作为5000元减除费用的扣除方。

　　通知公司修改设置：纳税人联系除扣除主体外的其他公司财务人员，让其在自然人电子税务局进行如下操作：进入【人员信息采集】界面，选择该员工，将“是否扣除减除费用”修改为“否”。

　　往期申报更正处理：若为2025年当年出现的重复扣除减除费用情况，下月申报时修改即可。因为个税预缴是累计算法，本月少缴的税，下月补上，不影响全年纳税总额。若是2024年及以前年度重复扣除，需在次年3月1日至6月30日的个税汇算清缴期间进行更正申报。

　　汇算清缴最终确认：在次年3月至6月，纳税人需通过个税App进行年度汇算清缴。系统会自动归集在多处取得的收入，重新计算税款，多缴的税款会退还，少缴的则需要补缴。

　　税务部门提醒，专项附加扣除(如子女教育、房贷利息等)也仅可选择一处扣除，不能重复申报。请广大纳税人务必关注上述政策变化及应对方法，确保工资薪金所得的个税申报准确无误，避免因重复扣除减除费用而引发税务风险。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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