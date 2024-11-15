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从“飞天”期待里看见文旅新潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.14 08:22
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　　今年牡丹文化节，洛邑古城“卷上天”了——创新《洛神赋》演艺，打造空中“洛神”，上演“天女散花”，演员身着华服凌空起舞，花瓣如雨飘落，犹如仙女下凡，唯美奇幻。在游客们的记录传播下，表演引爆网络，不仅获得人民日报、央视新闻、新华社等央媒及多地主流媒体的关注报道，也引来无数网友留言点赞，称其“飞得比电视剧里的还好看”，更有许多网友一致喊话：“提议把这个天女散花开发成游客飞一次多少钱的项目，想去穿汉服美美地飞天。”想体验的心可谓到达了顶峰。

　　不同于常规的舞蹈表演，“天女散花”由专业演员完成，必须经长期且专业的训练，非常人所能“拿捏”。所以，表演虽美，但大家目前还只能当个看客。从城市发展新文旅的角度讲，对于网友们的提议，我们就不能仅仅看个热闹，它不仅有意思，还有些许启发。

　　启发至少有两点：一来，乘着古风舞蹈《洛神水赋》《龙门金刚》爆火的东风，借势省运会、世客会开幕式的惊艳呈现，得益于《寻迹洛神赋》的精彩演绎，洛阳近年致力打造的“洛神”IP已形成出圈之势，由此衍生的新场景新体验新业态，收获了不少流量。如今网友们追捧“洛神”、向往“飞天”，正说明这个文化IP我们塑造对了，亦说明在特色文旅IP转化上，在开辟“人无我有”上，我们仍大有文章可做。二来，让游客“飞天”虽难实现，但我们应从普遍期待里看见一种新潮，即随着新文旅的纵深发展，许多人不再满足于一般的沉浸式体验，而是想从体验者变成参与者，从来过、看过变成参与过、感受过，从走近NPC到成为NPC，把体验场景转化为体验活动。

　　“加快发展新业态，进一步做好古都、汉服、牡丹等特色文旅IP的转化文章。”近日召开的全市文旅产业发展专项工作会议提出，培育发展夜宿博物馆、宫廷盛宴、宫廷演艺等古都文化体验业态，主题婚礼、成人礼、“汉服+幻面”等汉服文化体验业态，牡丹瓷制作、牡丹花样美食等牡丹文化体验业态，一定程度上就是要强化游客的参与感。这些业态，不少我们已经在做，但还需尽快形成风景、掀起风潮。相信，顺应期待、把握需求，从“人无”处开拓，在“我有”处深耕，洛阳新文旅定能创造更多可能。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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