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市人大常委会召开主任专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.12 10:41
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　　11日，市人大常委会主任李保国主持召开市人大常委会主任专题会议。

　　会议研究了关于听取和审议市人民检察院法律监督工作情况和抗诉案件办理情况、水电气暖突出问题专项监督、《中华人民共和国黄河保护法》《河南省实施〈中华人民共和国黄河保护法〉办法》《洛阳市伊洛河保护条例》执法检查及污水处理专项监督实施方案等。

　　李保国指出，监督查找法规制度以及权力运行漏洞是确保法规制度刚性执行和全面落实的关键举措。要坚持问题导向，紧盯检察机关抗诉等法律监督重点环节开展专项监督，查找检察机关法律监督中存在的问题和短板，“点单”听取法律监督工作情况，推动司法监督质效提升。要加强民生领域监督，聚焦污水治理、水电气暖管理等群众关心关切的突出问题，组织人大代表开展暗访检查，通过设立人大代表流动工作站、开展“面对面”等方式“一督到底”，推动民生难题真正解决，持续增进民生福祉。要提升立法工作精准性公开性，践行全过程人民民主，深入基层一线开展调研，深挖基层立法需求，广泛征求社会各界意见建议，找准找实立法切入点，为推动解决社会治理难点堵点问题提供法治保障。要创新开展新闻宣传工作，聚焦“天下黄河洛阳美”主题活动年度安排，加强与立法、监督、代表等工作协同联动，延展方式方法、扩展宣传深度，注重全面转向网络、转向青年、转向社区，发挥重大主题活动品牌效应，不断扩大宣传影响力，持续营造浓厚氛围，助力打造城市文旅新IP，为现代化洛阳建设贡献人大力量。

　　市人大常委会副主任徐新、杨劭春、李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁火砺 王思芮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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