牡丹“新花YOUNG”！到国家牡丹园逛牡丹市集，品国色天香

“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”四月的洛阳，天南海北的朋友纷至沓来，共赴一场国色天香的春天之约。

“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”四月的洛阳，天南海北的朋友纷至沓来，共赴一场国色天香的春天之约。

连日来，在国家牡丹园，2025洛阳牡丹文化市集开街迎客。在这里，牡丹，不仅仅是一朵只能欣赏的花，还是一杯可以细品的茶，一块软糯香甜的饼，一种美容养颜的化妆品，一件永不凋零的文创牡丹瓷、牡丹画……牡丹的创意转化和华丽蝶变，令游客眼前一亮。

“洛阳真的把牡丹做到了极致。”来自广东的游客杨豪为洛阳牡丹的“新花YOUNG”点赞。千百年来，洛阳牡丹铸造了一个光彩夺目的文化品牌。过去，提及牡丹，人们想到的是看花、赏花。如今，一朵牡丹接二产、连三产、带一产，“绽放”出绚丽的产业之花。

牡丹蕴含丰富的多酚、黄酮类活性成分，自古便在药用、香妆领域广泛应用。在牡丹化妆品展区，极具国风特色的牡丹美妆产品吸引了许多“汉服小姐姐”的目光。“牡丹花田”“唐词”等美妆品牌将牡丹萃取技术、古法非遗技艺、现代时尚理念相融合，推出了牡丹护肤套装、牡丹香氛、牡丹眼贴膜等产品，受到年轻游客的欢迎。

漫步花丛、拍照打卡，自然少不了一把牡丹扇。扇面徐徐展开，阵阵墨香扑鼻，调色、点墨、勾勒，行云流水之间，一朵朵色泽饱满、吉祥富贵的牡丹跃然纸上……在牡丹市集，书画艺术家挥毫泼墨现场手绘牡丹扇，让游客大饱眼福。