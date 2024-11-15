满满烟火气 寻味夜洛阳

夜幕降临，正是约上亲友，探寻哪家夜宵正宗的惬意时光。炭烧生蚝、烤肉串、钢丝炒面……人头攒动的夜市展示出洛阳强劲的夜间消费活力。

开栏语 今年政府工作报告将提振消费作为首要任务。日前出台的《洛阳市第42届牡丹文化节夜间消费活动方案》明确，聚焦五大夜间消费活动，打造九大特色夜间消费片区，把客流量转化为消费力。为展示我市夜间消费新业态、新体验，今起洛阳网开设《点亮夜经济解锁新消费》栏目，敬请关注。

夜幕降临，正是约上亲友，探寻哪家夜宵正宗的惬意时光。炭烧生蚝、烤肉串、钢丝炒面……人头攒动的夜市展示出洛阳强劲的夜间消费活力。

6日晚7点，暮色四合，西工区西工小街热闹起来：五颜六色的霓虹灯、令人垂涎欲滴的各色美食及街边Live show，走在“潮流前线”，令人食欲大增。

趁着牡丹盛放，来自北京的游客陈立民一家来到洛阳，他感叹道：“洛阳的夜生活7点就开始了，小街真热闹，整条街上全是人！”

西工小街作为饮食娱乐的主要聚集地之一，入夜时分灯火璀璨、人气旺盛。“近段时间客流量翻番，就餐的游客都排到了门外，特别是假日期间，营业收入增长了一倍。”小街天府相关负责人高兴地说，“晚上7点到9点是用餐高峰，至少要‘翻台’四五次！”

记者在西工小街看到，锅贴、烧烤、深夜食堂等餐饮小店，在街巷两侧排开，中央是桌椅，基本座无虚席，不少网红餐厅还要等位。

“我家的甜品因为有洛阳特色深受外地游客喜欢，特别是牡丹花式甜品，最近每天能卖300多个呢！”西工小街某甜品店店主赵越说起自己的创业经历感慨道。今年年初，她选择在西工小街开店，看中的就是这里的客流量。“小街晚上人气旺，外地游客比较多，但光甜品店就有近10家，竞争激烈。”

逛夜市，品美食，是了解一座城市真性情的绝佳方式。而在汤都洛阳，夜晚喝上一口醇香、热乎的汤，更是“吃嘴精”们的期盼。

晚上9点，位于西工区凯旋西路的洛大众原汁牛肉汤馆，窗明几净，一进门，一股浓浓的牛肉汤香气就扑面而来。此时“头汤”已出锅，汤客们品原汤，大快朵颐。

汤馆负责人已与汤打了30多年交道。在他看来，一碗热气腾腾的汤承载着洛阳的汤文化，也映射了洛阳人消费的变化。

“牡丹花开了，来洛游客多了，就连我这汤馆也跟着热闹起来。”说起这夜间营业的收益，该负责人乐得合不拢嘴，“这段时间，客流量明显增多，傍晚6点开始上客，一晚上能卖三四百碗呢！”

牡丹文化节期间，洛阳部分汤馆顺应消费者需求延长营业时间，部分汤馆夜间不打烊。“香迷糊了”“被馋哭了”……最近，一些夜间正常营业的汤馆引来众多网友点赞，一些“资深食客”为了一碗“夜汤”开启一场“味蕾游”。

今年牡丹文化节期间，我市积极推动“夜食”文化与商圈业态融合创新，为洛阳夜经济注入源源不断的动力。后续，我市还将举办各类美食节、小吃节、啤酒节、餐饮嘉年华等活动，提升老城十字街、西工小街等27个主城区夜市的品质，丰富节会期间餐饮市场夜间消费场景，唤醒城市“烟火气”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 文/图）