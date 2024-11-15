闭园时间延长！中国国花园将开启夜赏模式

中国国花园“国色芳华 月下霓裳”活动于2025年4月6日晚正式启动，闭园时间延长至晚22:00。

中国国花园“国色芳华 月下霓裳”活动于2025年4月6日晚正式启动，闭园时间延长至晚22:00。 中国国花园“国色芳华 月下霓裳”活动于2025年4月6日晚正式启动，闭园时间延长至晚22:00。 西门及西南门营业时间为7：00-22：00； 东门营业时间为7：00-19：00，晚上19：00后，只出不进。 晚上19：00后，入园游客请走西门(牡丹桥头)及西南门(滨河南路) 活动内容如下： 中国国花园将开启夜赏模式！沉浸式感受“月下霓裳”，让市民游客不仅能月下赏花，灯光秀、水幕表演等沉浸式演绎，更会给大家带来超强视觉震撼。 冷光打造梦幻景 天香亦可夜染衣 夜赏牡丹主要观赏点：凤丹林、春归花屋(早开片区)，国花台南国际品种植区(中晚开片区)，五月坊(特晚开片区)，根据牡丹花期依次开放不同的观赏点位。 一眼万年 沉浸式演绎“洛神赋” 以“洛神赋图”为背景、以唐风古韵为底色，创意打造大型沉浸式演绎《洛神赋图》裸眼3D演出，开创实景演出新模式。 同时古风主题市集、幻境灯光秀等在园区多个点位“上线”，精彩节目将从4月6日晚正式开演，由18：00持续至21：00，让您一步一景，如梦如幻。 具体节目单如下： ⑥