盘活特色资源 创新消费场景 河南洛阳聚力文旅新业态

“汉服热”席卷大街小巷，文旅市场热力十足……今年以来，河南省洛阳市持续深入实施文旅文创融合战略，围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，深化文旅领域供给侧结构性改革，大力发展新文旅业态，持续丰富文旅消费场景，加快推动新文旅产业高质量发展。

“汉服热”席卷大街小巷，文旅市场热力十足……今年以来，河南省洛阳市持续深入实施文旅文创融合战略，围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，深化文旅领域供给侧结构性改革，大力发展新文旅业态，持续丰富文旅消费场景，加快推动新文旅产业高质量发展。

古都文化是洛阳市最具吸引力和竞争力的宝贵资源。“当前，洛阳市正打造以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区和老城古城片区为核心，以龙门石窟、白马寺、关林片区为重要支撑的‘1+3’高品质古都文化体验区，加快重塑古都风貌，做强城市旅游。”洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊表示，洛阳积极发展沉浸演艺、剧本娱乐、研学旅行、汉服体验、电竞数娱等沉浸式文旅新业态，加快推动文旅产业由观光旅游向沉浸体验转变。

文创是激活文旅消费的金钥匙。洛阳市持续推动传统文化的时尚表达、厚重文化的现代转化，开发牡丹瓷、考古盲盒、博物盲盒、非遗香囊、国潮手办等特色文创产品，做大做强工艺美术、实景游戏、数字文博等文创产业，加快文创产业特色化、集群化、品牌化发展，为文旅产业高质量发展注入新活力。

以丰富多彩的文旅文创聚合人气、增加消费，当地文旅市场保持良好发展势头。2024年，洛阳市累计接待游客1.53亿人次，旅游总收入1208.59亿元，同比分别增长13.48%和16.02%。(记者 夏先清 杨子佩)