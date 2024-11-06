快讯！洛阳启动第三届青年随手拍视频大赛

28日上午，“青年up 洛阳向前”第三届青年随手拍视频大赛在魏坡·新序启动。
28日上午，“青年up 洛阳向前”第三届青年随手拍视频大赛在魏坡·新序启动。
28日上午，“青年up 洛阳向前”第三届青年随手拍视频大赛在魏坡·新序启动。
此次活动为第42届牡丹文化节主体活动之一，将吸引和鼓励青年人用一帧帧影像画面定格洛阳的青春印象，用短视频讲好与洛阳的青春故事，吸引国际青年群体参与，在国际传播层面打造洛阳青年友好标签。
即日起，各地青年可通过参与话题，发布洛阳相关原创视频等方式参加大赛。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 文/图 通讯员 耿若源）
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