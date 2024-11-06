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洛阳中州路隧道为何一直不亮灯？相关部门：最迟4月底接电亮灯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 17:17
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　　近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，中州路下穿王城大道快速路隧道(以下简称中州路隧道)内照明设施长期未启用，给车辆通行带来不便，同时存在一定安全隐患。记者就此进行了采访。

　　张先生家住涧西区，工作地点位于西工区，中州路隧道是他每日通勤的必经之地。他说，每次驾车通过中州路隧道都提心吊胆，原因是隧道内的照明设施未启用，驾车视线很不好。因隧道内外光线反差太大，刚进隧道那一刻，有强烈的眩晕感。

　　“隧道内安装有灯，也短暂亮过一段时间，但大部分时间是不亮的。”张先生说，中州路是城市主干道，车流量较大，隧道内的灯不亮，不仅通行不便，还存在一定安全隐患。

　　据了解，中州路隧道东起中州路与纱厂南路交叉口附近，西至中州路与王城大道交叉口附近，采用双向4车道设计。20日下午，记者驾车进行实地体验，发现隧道内确实没有亮灯，漆黑一片。即便开着车灯，通行视线仍然不佳。此外，隧道内还有不少骑电动车的人穿行，存在较大安全隐患。

　　当晚，记者再次来到现场，发现隧道内的照明设施依然没有启用，视线较白天更加昏暗。

　　“曾有同行在微信群里提到过隧道内灯不亮，存在安全隐患的问题，提醒大家通过隧道时注意减速慢行。”一名出租车司机告诉记者，他们希望隧道内的灯早日亮起。

　　21日，记者采访了洛阳市住房和城乡建设局的一名工作人员，他表示，隧道内的照明设施由施工方负责安装，灯具、配电设施等已安装完毕，之前确实亮过一段时间，是使用发电机发的电，正式照明用电尚未接通。施工方已向供电部门提交了接电申请，预计最迟4月底可完成接电。他们已敦促施工方积极跟进，尽量提前接电，方便群众通行。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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