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洛钼集团首次跻身全球前十大铜生产商行列
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.23 17:17
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　　日前，洛阳栾川钼业集团股份有限公司发布2024年业绩报告，营业收入、利润均创历史新高。其中，企业产铜65.02万吨，同比增长55%，首次跻身全球前十大铜生产商行列。

　　作为洛阳唯一入选《福布斯》全球企业1000强的企业，去年，洛钼集团坚持“提质、降本、增效”的总方针，持续在工艺流程改进、技术创新、管理改革、组织效率提升等方面下功夫，并锚定资源优势转化产能优势这一主线，聚焦具有综合成本竞争力的项目，持续扩充优质资源和项目储备，成功实现了“扩产增效”的阶段性目标。

　　在产量方面，去年，洛钼集团TFM混合矿项目如期达产、达标，加上KFM项目，企业在刚果(金)拥有6条生产线、60万吨以上的年产铜能力，资源优势顺利转化为产量优势。洛钼集团不仅是去年全球产铜增量最大的企业，还产铌10024吨，同比增长5%，产钴11.42万吨，产钼15396吨，产钨8288吨，磷肥产量118万吨，钴、铌、磷肥等产品产量创历史新高。

　　产量增长支持下，洛钼集团各项经营数据“飘红”。去年，企业年营业收入首次迈入两千亿元门槛，达2130.29亿元，同比增长14.37%；归母净利润首破百亿元，为135.32亿元，同比增长64.03%。

　　今年以来，洛钼集团锚定全年目标，以“开局即冲刺”的状态推进各项工作，一季度各业务板块均按计划完成各项经营指标。其中TFM公司2月单月产铜量、洛钼中国区选矿三公司单月钼精矿产量均创历史新高。

　　眼下，洛钼集团TFM和KFM项目深部勘探工作取得阶段性成果，拥有200兆瓦发电能力的刚果(金)Heshima水电站项目签约并实施，新一轮扩产箭在弦上。

　　下一步，企业将精准把握资源并购与产能扩张的战略机遇，推进组织变革和管理升级，落实各项降本增效举措，主动拥抱AI等新技术，推动更多重大产业项目加快建设、投产达效，为推动中国矿业高质量发展贡献一臂之力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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